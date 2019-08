10:10 Uhr

Kopfhörer im Test: Die besten Kopfhörer im Vergleich

Bluetooth-Kopfhörer oder Kopfhörer mit Kabel? In Ear oder mit Bügel? Die Stiftung Warentest überprüft aktuelle Modelle. Die Ergebnisse aus dem Vergleich von August 2019.

Kopfhörer sind in unserem Alltag omnipräsent. Und es gibt sie in verschiedensten Ausführungen: wuchtig oder sehr klein. Mit Kabel oder kabellos. Teuer oder günstig.

Die Zeitschrift Stiftung Warentest hat in ihrer September-Ausgabe nun verschiedene Kopfhörer einem Vergleich unterzogen. Im Kopfhörer-Test geht es um Fragen wie: Welche Kopfhörer sind die besten? Welche Bluetooth-Kopfhörer können überzeugen? Und welche Modelle eignen sich für Unterhaltung während des Sports?

Beste Kopfhörer im Test

Es gibt elf Kopfhörer-Modelle, die für besonders gute Qualität stehen, so die Stiftung Warentest. Als Kriterien galten den Testern folgende: Die Kopfhörer müssen Musik besonders gut wiedergeben können - und zwar von tiefen bis zu hohen Tönen. Außerdem fließt in die Bewertung der Tragekomfort ein. In dieser Übersicht finden Sie die - laut Stiftung Warentest - besten Modelle:

Beste In-Ear-Kopfhörer im Test:

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Sennheiser Momentum Free In-Ear-Kopfhörer 155 Euro 1,8 Bose Soundsport Wireless In-Ear-Kopfhörer 137 Euro 1,9 Sennheiser Momentum True Wireless In-Ear-Kopfhörer 281 Euro 1,9 AKG N200 In-Ear-Kopfhörer 149 Euro 2,0 Bose Soundsport Free Wireless In-Ear-Kopfhörer 167 Euro 2,0 Libratone Track+ In-Ear-Kopfhörer 164 Euro 2,0 JBL Endurance Peak In-Ear-Kopfhörer 140 Euro 2,1 Huawei Freebuds lite In-Ear-Kopfhörer 112 Euro 2,4

(Quelle: Stiftung Warentest)

Beste Bügelkopfhörer im Test:

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Sony WH-1000XM3 Bügel-Kopfhörer 290 Euro 1,9 AKG N700 NC Bügel-Kopfhörer 355 Euro 2,0 Skullkcandy Venue Bügel-Kopfhörer 155 Euro 2,0

(Quelle: Stiftung Warentest)

Kabellos, kompakt, Bluetooth: Die besten Kopfhörer im Test

Diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer haben im Vergleich von Stiftung Warentest besonders gut abgeschnitten:

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Sennheiser Momentum True Wireless In-Ear-Kopfhörer 281 Euro 1,9 Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 In-Ear-Kopfhörer 340 Euro 2,0 Bose Soundsport Free Wirless In-Ear-Kopfhörer 167 Euro 2,0 Samsung Galaxy Buds In-Ear-Kopfhörer 144 Euro 2,0 Apple Airpods (2019) In-Ear-Kopfhörer 175 Euro 2,1 Jaybird Run XT In-Ear-Kopfhörer 179 Euro 2,1 JBL Endurance Peak In-Ear-Kopfhörer 140 Euro 2,1 Jabra Elite Active 65t In-Ear-Kopfhörer 167 Euro 2,2 JBL Free X In-Ear-Kopfhörer 110 Euro 2,2 Pioneer SE-E8TW In-Ear-Kopfhörer 123 Euro 2,2 Huawei Freebuds lite In-Ear-Kopfhörer 112 Euro 2,4

(Quelle: Stiftung Warentest)

Beste "Noise Cancelling"-Kopfhörer im Test

Bei der Arbeit oder unterwegs ist es laut? Umgebungsgeräusche lenken Sie ab? Dann können sogenannte "Noise Cancelling"-Kopfhörer (Geräuschunterdrückung) helfen. Die Top-Modelle laut Stiftung Warentest:

Beste In-Ear-Kopfhörer für Geräusch-Unterdrückung

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note JBL Everest Elite 150 NC In-Ear-Kopfhörer 199 Euro 1,9 Sony WI-C600N In-Ear-Kopfhörer 132 Euro 2,2 Plantronics Beackbeat Go 410 In-Ear-Kopfhörer 130 Euro 2,3

(Quelle: Stiftung Warentest)

Beste Bügel-Kopfhörer für Geräusch-Unterdrückung

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Sony WH-1000XM3 In-Ear-Kopfhörer 290 Euro 1,9 AKG N700 NC In-Ear-Kopfhörer 355 Euro 2,0 Bang & Olufsen Beoplay H8i In-Ear-Kopfhörer 310 Euro 2,0 Skullcandy Venue In-Ear-Kopfhörer 155 Euro 2,0 Sony WH-CH700N In-Ear-Kopfhörer 109 Euro 2,0 Beyerdynamik Lagoon ANC In-Ear-Kopfhörer 400 Euro 2,1 Microsoft Surface Headphones In-Ear-Kopfhörer 298 Euro 2,1 Jabra Elite 85H In-Ear-Kopfhörer 292 Euro 2,6

(Quelle: Stiftung Warentest)

Kopfhörer für den Sport: Die Besten im Test

Beim Sport müssen Kopfhörer vor allem eines: fest sitzen. Hier sieht die Stiftung Warentest klare Vorteile bei In-Ear-Kopfhörern, weil sie besser sitzen und sich kein Schweiß am Ohr sammeln kann - anders als bei Bügelkopfhörern.

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note JBL Everest Elite 150 NC In-Ear-Kopfhörer 199 Euro 1,9 Samsung Galaxy Buds In-Ear-Kopfhörer 144 Euro 2,0 Jaybird Run XT In-Ear-Kopfhörer 179 Euro 2,1 Sony WI-C600N In-Ear-Kopfhörer 132 Euro 2,2 Teufel Move BT In-Ear-Kopfhörer 120 Euro 2,2 Beat by Dr. Dre Powerbeats3 Wireless In-Ear-Kopfhörer 127 Euro 2,3 Huawei Freebuds lite In-Ear-Kopfhörer 112 Euro 2,4

(Quelle: Stiftung Warentest)

Lange Akku-Laufzeit: Die besten Kopfhörer im Test

Lange Akku-Laufzeit kann zum Beispiel auf Reisen nützlich sein. Die Stiftung Warentest listet hier Kopfhörer-Modelle auf, deren Akku mindestens 30 Stunden lang durchhält.

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Bang & Olufsen Beoplay H8i Bügel-Kopfhörer 310 Euro 2,0 Sony WH-CH700N Bügel-Kopfhörer 109 Euro 2,0 Sony WH-XB700 Bügel-Kopfhörer 137 Euro 2,1 Sennheiser HD 4.40BT Bügel-Kopfhörer 86 Euro 2,3 Skullcandy Crusher Wireless Bügel-Kopfhörer 132Euro 2,3 Marshall Major III Bluetooth Bügel-Kopfhörer 98 Euro 2,4 Jabra Elite 85H Bügel-Kopfhörer 292 Euro 2,6

(Quelle: Stiftung Warentest)

Weitere Informationen zum Kopfhörer-Test gibt es hier auf der Internetseite von Stiftung Warentest.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen