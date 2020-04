Künstliche Befruchtung: Kosten, Methoden und Erfolgsquoten - Infos

Was die neusten Methoden der Repromedizin angeht: Neulich hat ein chinesisches Forscherteam das Erbgut von Zwillingen mit Crispr verändert. Der Fall hatte eine ethische Debatte ausgelöst. Jetzt müssen mehrere Wissenschaftler ins Gefängnis. In Gesellschaften, in den das millionenfache Töten von Föten völlig normal ist, ist es also gegen die Ethik, Neugeborene gegen HIV zu schützen. Da kann man sich nur an den Kopf fassen.

Etwas anderes wäre es, wenn He Jiankui seine Forschung manipuliert hätte, aber das tun viele auch bei ihrer Doktorarbeit! Inzwischen wird es in der Ukraine die Reifung der Babys in der künstlichen Gebärmutter so gut wie legalisiert: unfassbare Welt!



