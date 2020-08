vor 48 Min.

Lebensmittel-Rückruf: Aldi-Süd ruft Cashew-Kerne zurück

In verkauften Cashes-Kernen von Aldi-Süd wurde ein Schädlingsbekämpfungsmittel festgestellt. Der Discounter ruft das Produkt deshalb zurück.

Bei Aldi-Süd sind verkaufte Cashew-Kerne wegen einer festgestellten Verunreinigung mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel zurückgerufen worden. In einem Einzelfall sei eine entsprechend verunreinigte "Kapsel" in einer Packung gefunden worden, teilte die Märsch Importhandels-GmbH mit Sitz in Ulm am Dienstag mit. Die Warnung wurde auf dem Portal "lebensmittelwarnung.de" veröffentlicht.

Zurückgerufen werden die "Farmer Cashewkerne" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 29.01., 01.02. und 02.02.2021. Verkauft wurden sie den Angaben zufolge in Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Käufer erhalten den Kaufpreis auch ohne Kassenbon zurückerstattet. (dpa)

