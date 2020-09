vor 32 Min.

Lohnt es sich, jetzt noch Gold zu kaufen?

Gold gilt als zuverlässige Geldanlage auch in schweren Zeiten – das zeigt sich auch jetzt in der Corona-Krise wieder.

Plus Der Goldpreis ist auf ein Rekordhoch gestiegen. In Krisenzeiten schätzen Anleger das Edelmetall als sicheren Hafen. Was man beim Erwerb beachten sollte.

Von Harald Czycholl

Gold wird immer wieder seinem Ruf als Krisenwährung und sicherer Hafen für Anleger gerecht. Besonders in Deutschland: Gemessen an der Bevölkerung ist Deutschland das goldaffinste Land. Privatleute besitzen eine Rekordmenge von 8918 Tonnen – davon gut die Hälfte in Form von Barren und Münzen. Sind die Zeiten unruhig, wird das Edelmetall vermehrt gekauft – und die Angst der Anleger treibt den Preis dafür auf immer neue Höhen. Auch jetzt in der Corona-Krise: Anfang August erklomm der Goldpreis den Rekordwert von 2041 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) oder 1723 Euro. Seitdem ging es zwar wieder ein Stück abwärts. Aber mit rund 1900 Dollar (etwa 1600 Euro) hat sich der Goldpreis auf hohem Niveau eingependelt. Zum Vergleich: Am 1. Januar lag er noch bei 1551 Dollar (1300 Euro). Das entspricht einem Wertzuwachs von mehr als 20 Prozent – da kann keine andere Geldanlage mithalten. Lohnt es sich, jetzt Gold zu kaufen? Die wichtigsten Tipps.

Experten erwarten mittel- bis langfristig weiter steigende Preise, denn die Nachfrage ist hoch. Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) bezeichnet Gold als „Glaubensfrage“. Kaum eine Geldanlage sei mit so vielen Emotionen behaftet. „Kommt die Angst vor einer Inflation oder einem Crash an den Finanzmärkten, greifen viele Anleger zum inflationssicheren, glänzenden Edelmetall.“ Laut einer aktuellen Studie der Steinbeis-Hochschule im Auftrag der Reisebank wollen 78 Prozent der Goldbesitzer ihre Bestände weiter aufstocken. Im Schnitt nennt jeder Deutsche über 18 Jahre der Studie zufolge 58 Gramm Goldschmuck und 71 Gramm in Form von Barren oder Münzen sein Eigen. Die regionalen Unterschiede sind groß: In Süddeutschland liegen im Schnitt pro Anleger 89 Gramm Gold als Anlage in den Tresoren, in Ostdeutschland sind es 55 Gramm.

Wo und wie kauft man am besten Gold?

Man kann Barren, Münzen und Co. bei seiner Bank erwerben oder über spezialisierte Goldhändler. Wichtig dabei ist, das Gold wirklich physisch zu erwerben und selbst direkten Zugriff darauf zu haben. Gelagert werden sollte es im heimischen Safe oder im Bankschließfach, nicht direkt beim Händler. Denn nur das bietet einen wirksamen Schutz gegen Totalverlust bei Pleiten oder Goldknappheit. Das gilt erst Recht für goldbasierte Wertpapiere wie etwa Zertifikate, Gold-ETFs, Gold-ETCs oder auch Goldminenaktien: Diese ermöglichen es Anbietern zwar, am Goldpreis teilzuhaben – im Fall der Fälle sind mit ihnen aber die gleichen Nachteile verbunden wie mit anderen Wertpapieren auch und eignen sich nicht als Krisenwährung: Denn wenn die Gold-Wertpapiere nicht handelbar sind, weil Banken, Börsen und andere Handelsplattformen plötzlich geschlossen sind, können auch sie plötzlich wertlos sein.

Was ist der große Vorteil von Gold?

„Im Bereich der Geldanlage ist Gold eines der wenigen Produkte, die dem Kunden ein haptisches Erlebnis vermitteln“, sagt Jens Kleine vom Steinbeis Research Center for Financial Services. Das Edelmetall vermittelt das Gefühl, für Krisen gewappnet zu sein. Denn schließlich ist Gold der einzige nicht substituierbare Rohstoff und kann – im Unterschied zu Papiergeld – nicht beliebig durch Notenbanken vermehrt werden. Im Gegensatz zu Bargeld oder Zinsanlagen behält Gold seinen Wert – da kann selbst eine Hyperinflation oder Währungsreform kommen. Wer in Gold investiert, schätzt daran, dass das Edelmetall trotz Preisschwankungen seinen Wert auch in Krisen nie ganz verliert. Und in der Vergangenheit hat sich der Goldpreis meist gegenläufig zum Aktienmarkt entwickelt: Zuletzt haussierte er 2011 im Zuge der Finanz- und Eurokrise und erreichte seinen damaligen Rekordwert von 1921 Dollar je Feinunze. Für Experten ist das Edelmetall daher die ideale Beimischung im Depot, denn es erhöht die Diversifikation und macht das Depot stabiler. Um die zehn Prozent seines Vermögens sollte man in Gold anlegen.

Welche Nachteile gibt es bei der Geldanlage in Gold?

Unter Geldanlagegesichtspunkten hat Gold einen wichtigen Nachteil: Der Gewinn hängt allein von der Entwicklung des Preises ab. „Im Vergleich zu vielen anderen Geldanlagen wirft physisches Gold weder eine Rendite, noch eine Dividende ab“, sagt DSW-Experte Kurz. Für Erwerb und Lagerung entstehen zudem Kosten für Depotgebühren und Händleraufschläge. Letztere sind umso höher, je kleiner die Goldbarren und Münzen sind, zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift „Finanztest“: Für einen Ein-Kilogramm-Barren zahlen Käufer im Schnitt einen Aufschlag von einem Prozent zum Börsenpreis. Für einen 1-Gramm-Barren können es mehr als 20 Prozent sein. „Finanztest“ empfiehlt daher als Minimum bei Goldbarren 50 Gramm und bei Standardgoldmünzen wie Krügerrand oder American Eagle eine Feinunze (31,1 Gramm). Gedenk- und Sammlermünzen lohnen sich demnach eher nicht, da die Aufschläge für den Materialwert sehr hoch sind.

Goldschmuck ist nicht die beste Geldanlage. Bild: Robert Günther, dpa (Symbolfoto)

Ist Goldschmuck eine sinnvolle Alternative?

Goldschmuck ist schön anzuschauen und bietet einen großen Vorteil: Man kann ihn nicht nur im Safe lassen, sondern auch tragen. Allein als Geldanlage taugt er aber eher nicht, weil neben dem Goldpreis ja auch die Kosten für die Bearbeitung durch den Goldschmied einfließen. Um Renditen und Kurssteigerungen kann es bei Schmuck also nicht gehen. Dennoch melden auch Juweliere eine starke Nachfrage. „Goldschmuck ist keine Geldanlage, aber eine werthaltige Investition“, sagt Joachim Dünkelmann, Geschäftsführer des Bundesverbands der Juweliere. „Der steigende Goldpreis führt nicht dazu, dass die Nachfrage zurückgeht, im Gegenteil.“

