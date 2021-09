Was tun, wenn Kinder keine Freunde finden?

Wenn Kinder keine Freunde in Kita, Schule oder Freizeit finden, sind Eltern besorgt. Das raten Experten.

Stundenlang auf Wiesen toben, sich auf dem Spielplatz treffen und Geheimnisse teilen: Das macht Kindern Riesenspaß. Doch nicht jedes Kind hat Freunde, mit denen es diese Abenteuer erleben kann.

Wenn niemand anruft und nach einer Verabredung fragt, macht das vielen Eltern Sorge. Doch sie sollten sich besser zurückhalten. Was ist normal und was nicht? Warum Kinder sich nicht verabreden, kann viele Gründe haben: "Manche Kinder sind sich selbst genug", erklärt Jan-Uwe Rogge, Erziehungsexperte aus Bargteheide bei Hamburg.

"Solange das Kind einen zufriedenen Eindruck macht und nicht den Wunsch nach Spielfreunden äußert, sollten Eltern sich keine Sorgen machen." Denn in der Angst, ihr Kind könne zum Einzelgänger werden, träfen viele Eltern in Eigenregie Verabredungen: "Wenn Mama und Papa aber ständig potenzielle Freunde anschleppen, kann sich das Kind überfordert fühlen", warnt Rogge.

Wenn das Kind keine Freunde in Kita oder Schule hat, sollten Eltern genau hinschauen

"Wichtig ist, die Bedürfnisse des Kindes richtig einzuschätzen", rät auch Andreas Engel, Diplom-Psychologe bei der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung in Fürth. Mädchen und Jungen, die sich schon im Kindergarten ausgetobt haben, wollen am Nachmittag vielleicht einfach ihre Ruhe haben oder Zeit mit den Eltern und Geschwistern verbringen.

Von zentraler Bedeutung ist laut Engel die Frage: "Kann das Kind überhaupt freundschaftliche Beziehungen zu Gleichaltrigen aufbauen?" Wenn Kinder im Kindergarten oder in der Schule nicht in die Gemeinschaft eingebunden sind und als Außenseiter gelten, sollten Eltern genau hinschauen: "Überlegen Sie, was Ihr Kind von anderen unterscheidet", rät Engel.

Manche Kinder sind schüchterne und stille Beobachter, andere wiederum große Rabauken, die ständig den Bestimmer spielen wollen: "Beides kann den Kontakt zu Gleichaltrigen erschweren", erklärt Rogge. Seine Empfehlung: "Reden Sie mit Ihrem Kind!" Um Veränderungen zu bewirken, sei es wichtig, dass das Kind selbst die Gründe für sein Alleinsein erkennt. "Was meinst du, warum keiner anruft?", sei eine wichtige Frage.

Soziale Fähigkeiten helfen Kindern, Freunde zu finden

Karin Hauffe rät Eltern, Vorbild zu spielen. "Kinder sind immer ein Spiegel der Eltern", erklärt die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie aus Bremen. Besonders nach traumatischen Situationen wie einer Trennung leiden Kinder unter einem angekratzten Selbstwertgefühl: "Und strahlen das dann natürlich auch aus." Hier helfe nur viel Rücksicht und Zeit, fügt Rogge hinzu: "Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Druck."

Damit Kinder bei Gleichaltrigen nicht nur bestehen, sondern von ihnen auch gemocht werden, müssen sie bestimmte soziale Fähigkeiten mitbringen: "Hier können Eltern viel dazu beitragen, dass Ihre Kinder fit für Freunde sind", sagt Hauffe. Aufeinander Rücksicht nehmen, teilen können, Konflikte fair lösen, einander zuhören und Geheimnisse wahren: "Diese sozialen Fähigkeiten sind das Handwerkszeug für Freundschaften."

Wenn Mama und Papa dem Sprössling aber jeden Wunsch von den Augen ablesen und beim "Mensch-ärgere-dich-nicht"-Spiel freiwillig verlieren, nur damit es keinen Knatsch gibt, müssen sie sich nicht wundern, wenn der Nachwuchs gegenüber Gleichaltrigen Star-Allüren zeigt: "Kleine Egoisten haben es immer schwerer."

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.