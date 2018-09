PC-Kauf: Mindestens acht Gigabyte Arbeitsspeicher wählen

vor 34 Min.

Wer einen neuen Computer kaufen möchte, sollte auf die Größe des Arbeitsspeichers achten. Wie Nutzer herausfinden, wie viel Speicher im eigenen Rechner steckt.

Weil Anwendungen immer speicherhungriger werden, kommen Computer mit kleinem Arbeitsspeicher (RAM) schnell an ihre Grenzen. Denn egal, wie schnell Prozessor oder Festspeicher arbeiten - ein zu klein bemessener Arbeitsspeicher bremst den ganzen Rechner. Für einen flotten Bürorechner sollten es deswegen mindestens acht Gigabyte Arbeitsspeicher sein, heißt es in der Zeitschrift PC Magazin (Ausgabe 10/2018). Für Videobearbeitung und Spiele müssen hingegen schon 16 GB oder mehr her.

Wer einen älteren Rechner nachrüstet, muss aber möglicherweise Speicherverwaltungsgrenzen beachten. Rechner mit dem veralteten Windows XP oder Windows Vista, sowie die 32-Bit-Versionen von Windows 7 und Windows 8 können nur 4 GB Arbeitsspeicher verwalten. Auch Windows 10 kann in der 32-Bit-Version laut PC Magazin lediglich 4 GB ansteuern.

Bildschirm: Hier bestimmen vor allem die Größe und die Auflösung den Preis. Am häufigsten produziert werden 15-Zoll-Displays, weshalb sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Entscheidend ist die Auflösung: Mäßige 1366 mal 768 Bildpunkte sind in den billigsten Laptops Standard, eine Full-HD-Auflösung mit 1920 mal 1080 Bildpunkten gibt es in der preislichen Mittelklasse.

Arbeits- und Massenspeicher: Hier gilt: „je mehr, desto besser“. Aufgrund der geringen Preisunterschiede haben sich 4 GByte als Mindeststandard etabliert. 500 GByte gelten bei einer klassischen Festplatte inzwischen als Untergrenze. Eine stromsparende und geräuschlose Alternative sind Solid-State-Laufwerke. Sie ermöglichen schnelleres Arbeiten und insbesondere einen schnellen Systemstart. Allerdings sind sie noch teurer als eine herkömmliche Festplatte.

Prozessor: Er entscheidet vor allem über die Leistungsfähigkeit eines Laptops. Allerdings reichen die Leistungen auch preiswerter Prozessoren für Büro- und Internet-Anwendungen problemlos aus. Zu beachten ist der Stromverbrauch: Preiswerte Prozessoren benötigen viel Strom, was die Akku-Laufzeit reduziert.

Betriebssystem: Für die meisten Anwender stellt sich die Frage nach dem richtigen Betriebssystem nicht: Sie sind vom Arbeitsplatz her Microsoft Windows gewohnt und wollen es auch zu Hause nutzen. MacOS gibt es nur auf Geräten von Apple. Und die sind deutlich teurer als die Windows-Konkurrenz.

Kostenlose Software gibt eine Übersicht zu installierter Hardware

Wie viel Speicher im eigenen Rechner steckt, lässt sich ganz leicht herausfinden: Unter Windows 7 führt der Weg ins Startmenü, dort werden einem nach einem Rechtsklick auf "Computer" und "Eigenschaften" die Systeminformationen angezeigt. Unter Windows 10 findet sich die Übersicht in der Systemsteuerung unter "System" und "Info".

Besser noch funktionieren Programme wie CPU-Z. Die kostenlose Software gibt nicht nur eine umfangreiche Übersicht zu installierter Hardware. Sie listet auch exakte Daten zum verwendeten Speicher auf. Das ist wichtig, damit identische Speicherriegel nachgekauft werden können. Welche Speicherbausteine ein Mainboard unterstützt, lässt sich auch im Handbuch nachlesen.

Zwei kleinere Speicherriegel statt einem großen

Meist ist die Geschwindigkeit höher, wenn statt einem großen zwei kleinere Speicherriegel verbaut werden - also zum Beispiel zweimal 16 GB statt einmal 32 GB. Die Experten empfehlen hier auch, auf den richtigen Einbau zu achten. Meist sind die für den paarweisen Einbau vorgesehenen Speicher-Steckplätze farbig markiert.

Falls nicht, sollten zwei zusammengehörige Module in den ersten und dritten Steckplatz - vom Prozessor aus gesehen - eingesteckt werden. Werden dann später noch weitere Speichermodule gekauft, können sie in Steckplatz 2 und 4 eingebaut werden. (dpa/tmn)

