vor 21 Min.

Reise gebucht? Das müssen Kunden von Neckermann, Condor & Co. jetzt wissen

Der Reiseanbieter Thomas Cook hat Insolvenz beantragt. Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen, die Thomas-Cook-Urlauber zu ihren Reisen nun haben.

Der Reiseanbieter Thomas Cook steht vor dem Aus. Letzte Bemühungen um Finanzierungen sind erfolglos geblieben, nun wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Wie die britische Luftfahrtbehörde CAA am Montagmorgen mitteilte, wurde der Flugbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Was müssen Reisende, die momentan im Rahmen einer mit Thomas Cook gebuchten Reise im Ausland sind oder deren gebuchte Reise kurz bevorsteht, jetzt wissen? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo finden Thomas-Cook-Kunden jetzt Informationen?

Für Urlauber wurde die Website thomascook.caa.co.uk geschaltet. Dort finden sowohl Kunden, die sich derzeit auf einer Reise mit Thomas Cook befinden, Informationen, als auch diejenigen, deren Reise noch bevorsteht. Die Seite ist bislang nur auf Englisch verfügbar.

Was tun, wenn ich gerade mit Thomas Cook auf einer Auslandsreise bin?

Thomas-Cook-Kunden, die gerade im Ausland sind, finden auf dieser Seite (englischsprachig) Informationen. Die britische Luftfahrtbehörde CAA hatte für den Notfall bereits am Sonntag zahlreiche Flugzeuge bereitgestellt. Damit laufe die "größte Rückholaktion in Friedenszeiten" an. Mehr als 600.000 Kunden hatten bei Thomas Cook gebucht, bei rund 150.000 handelt es sich um britische Touristen, die rund um den Globus gestrandet sind und nun laut CAA nach Hause gebracht werden müssen. Die Rückholaktion trägt nach BBC-Angaben den Codenamen "Matterhorn". In der Nacht seien bereits die ersten Flugzeuge zu verschiedenen Zielen gestartet, hieß es bei CAA. Die Rückholaktion läuft bis einschließlich Sonntag, 6. Oktober. Reisende, deren Rückreise erst nach diesem Tag ansteht, finden hier Informationen (englischsprachig).

Reise gebucht: Was tun, wenn meine Reise mit Thomas Cook noch bevorsteht?

Auf der CAA-Informationsseite werden Reisende, deren Flüge und/oder Reise über Thomas Cook gebucht wurde und deren Abreise erst noch bevorsteht, gebeten, sich gar nicht erst zum Flughafen zu begeben. Je nachdem, ob die Flüge über ATOL (Air Travel Organisers' Licensing, Reiseschutz der britischen Luftfahrtbehörde CAA, Anm. d. Red.) abgesichert sind, können Kunden über ATOL oder andernfalls über ihren Reiseveranstalter die Rückerstattung des Kaufpreises verlangen. Kunden, die nicht wissen, ob ihre Reise über ATOL abgesichert ist, finden hier Informationen.

Auf der deutschen Thomas-Cook-Homepage gibt es bislang nur Informationen für Reisende, deren Abreisedatum der 23. oder 24. September 2019 ist. Dort heißt es: "Wir werden Gäste mit Abreisen am 23. und 24. September baldmöglichst kontaktieren. Bitte sehen Sie davon ab, selbst in unseren CallCentern anzurufen."

Hat die Thomas-Cook-Pleite Auswirkungen auf die zum Konzern gehörende Fluggesellschaft Condor?

Nach der Pleite des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook führt die deutsche Tochter Condor ihren Flugbetrieb zunächst weiter. „Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht“, teilte die Fluggesellschaft am späten Sonntagabend auf Twitter mit.

Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht. Wir veröffentlichen in Kürze weitere Information auf unserer Website https://t.co/hxCcAZm0Ws #wirliebenfliegen pic.twitter.com/cobbaGOskH — Condor Airlines News (@Condor) September 22, 2019

Auf der Condor-Homepage läuft aktuell ein Banner, in dem es heißt: "Update zu aktuellen Medienberichten: Condor fliegt weiter! Die Flüge finden planmäßig statt." Um Liquiditätsengpässe bei Condor zu verhindern, wurde ein staatlich verbürgter Überbrückungskredit beantragt. Dieser werde derzeit von der Bundesregierung geprüft, so das Unternehmen.

Thomas-Cook-Pleite: Welche Reiseveranstalter sind betroffen?

Thomas Cook weist explizit darauf hin, dass Buchungen über folgende Veranstalter nicht betroffen sind. Kunden werden gebeten, sich bei Fragen zu ihren Reisen direkt an den jeweiligen Veranstalter zu wenden.

Dertouristik Gruppe (Dertour/Meiers/ITS/JAHN)

FTI-Gruppe (5vor Flug/BigXTRA/FTI)

Schauinsland Reisen

TUI-Gruppe

LMX Reisen

VTOURS

AMEROPA

Alltours (inkl Byebye)

ETI Reisen

LTUR

TROPO

OLIMAR

HLX

Neckermann Reisen, Öger Tours & Co.: Wie geht es für die Veranstaltertöchter weiter?

Die deutschen Veranstaltertöchter, zu denen Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature gehören, haben den Verkauf von Reisen nach eigenen Angaben komplett gestoppt. Man könne nicht gewährleisten, dass gebuchte Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September stattfinden, teilte Thomas Cook GmbH am Morgen in Oberursel bei Frankfurt mit. "Das Unternehmen lotet derzeit letzte Optionen aus", hieß es weiter. Sollten diese Optionen scheitern, sehe sich die Geschäftsführung gezwungen, auch für die Thomas Cook GmbH und weitere Gesellschaften Insolvenz zu beantragen.

Dieser Artikel wird weiterhin ergänzt. (AZ, mit dpa)

