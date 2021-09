Mehr Vitamin C in Tiefkühl-Rotkohl als im Glas

Laut Stiftung Warentest ist Rotkohl aus dem Glas nicht so gesund wie Tiefkühl-Rotkohl.

Tiefgekühlter Rotkohl ist der Stiftung Warentest zufolge gesünder als Kohl aus dem Glas oder Beutel. Wird das Gemüse schnell nach der Ernte eingefroren, enthält es durchschnittlich 23 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm.

Das ist fast dreimal so viel Vitamin C wie der meiste Rotkohl aus Gläsern und Beuteln enthält, erläutert die Stiftung in ihrer Zeitschrift "test", für die sie 25 Produkte - davon 7 tiefgekühlte - untersucht hat. Neunmal vergab sie das Testurteil "gut" und zweimal "mangelhaft".

Wer Rotkohl frisch verarbeiten will, sollte beim Kauf darauf achten, dass die Kohlblätter frisch und knackig aussehen. Der Kopf sollte kühl lagern, aber nicht neben Tomaten oder Äpfeln liegen. Sie verströmen das Reifegas Ethylen. (dpa, tmn)

