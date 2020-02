21:36 Uhr

Rückruf bei Bucher-Bräu: Getränkeflaschen könnten bersten

Wegen eines Problems bei der Pasteurisation ruft das bayerische Unternehmen Bucher-Bräu aus Grafenau bestimmte Säfte zurück. Diese Getränke sind betroffen

Das bayerische Unternehmen Bucher-Bräu aus Grafenau in Niederbayern hat verschiedene Sorten Saft und einen Eistee aus seiner Produktion zurückgerufen. Betroffen sind nur Getränke mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten. Das Unternehmen veröffentlichte am Mittwoch eine entsprechende Mitteilung, die das Portal Lebensmittelwarnung.de verbreitete. Die betroffenen Getränkeflaschen wurden in Bayern verkauft.

Bucher-Bräu: Pasteurisation möglicherweise nicht ausreichend

Es sei nicht ausgeschlossen, dass einzelne Flaschen bersten, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Das sei auf einen Fehler der Pasteurisier-Anlage zurückzuführen. "Leider ist im Zuge dieser Erneuerung Anfang Januar 2020 ein technischer Defekt aufgetreten, den wir erst jetzt festgestellt und umgehend behoben haben." Daher könne die Firma nicht ausschließen, dass die Pasteurisation bei einigen Sorten nicht ausreichend ist. Das Unternehmen hat laut eigener Aussage bereits eine Rückrufaktion bei den Händlern veranlasst. Es könne aber sein, dass sich noch Flaschen, die im entsprechenden Zeitraum abgefüllt wurden, bei Endkunden befänden.

Rückruf von Säften und Eistee der Firma Bucher-Bräu: Diese Produkte sind betroffen

ACE mit Mindesthaltbarkeitsdatum 02.01.2021 und 21.01.2021

mit 02.01.2021 und 21.01.2021 Apfel-Kirsch mit Mindesthaltbarkeitsdatum 15.01.2021

15.01.2021 Eistee mit Mindesthaltbarkeitsdatum 09.01.2021 und 20.01.2021

mit 09.01.2021 und 20.01.2021 Obstmix mit Mindesthaltbarkeitsdatum 02.01.2021, 15.01.2021 und 28.01.2021

Kunden, die eine der Flaschen gekauft haben, können diese kostenfrei umtauschen. Andere Produkte der Marke Bucher-Bräu seien nicht betroffen, betont das Unternehmen. (jako)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen