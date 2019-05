08:00 Uhr

Rückruf von Alpine: Weichkäse mit E.Coli-Bakterien kontaminiert

Die Firma Fromagerie Alpine ruft einen Weichkäse, wegen Verdacht auf Kontamination mit E.Coli-Bakterien zurück. Um welchen Käse es sich genau handelt, erfahren Sie hier.

Die französische Firma Fromagerie Alpine ruft wegen einer möglichen Kontamination Weichkäsesorten zurück. Dabei handelt sich um die Sorten mit den Namen "Saint Marcellin" und "Saint Félicien" der Handelsmarke "Xavier David, Tradition du Bon Fromage, Alpine". Laut dem Hersteller können diese mit unerwünschten Bakterien (Escherichia coli 0 26) kontaminiert sein. Der Weichkäse wird auch in Deutschland vertrieben.

Genauer sind die Produkte mit den Chargennummern L032 bis L116 und Mindesthaltbarkeitsdaten vom 08. März bis 31. Mai 2019 betroffen, teilte das Unternehmen Fromagerie Alpine am Montag mit. Verkauft wurde der Käse den Angaben zufolge in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Die französische Firma steht den Verbrauchern und ihren Fragen unter der Telefonnummer 00 33 4 75 70 01 01 zur Verfügung.

Der Käse sei laut dem Portal Produktwarnung.eu auch an Bedientheken ausgegeben worden. Da in diesem Fall das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht bekannt sei, sollten Käufer den Käse sicherheitshalber nicht verzehren. Die Verbraucher können den Verkaufspreis in den Einkaufsgeschäften zurückfordern.

Kontaminierter Weichkäse: Was sind E. Coli-Bakterien?

E. Coli ist die Kurzform von Escherichia coli – auch Kolibakterium genannt. Das Bakterium kommt normalerweise im menschlichen und tierischen Darm vor. Deswegen gilt das Bakterium auch als Fäkalindikator. Das heißt, es zeigt fäkale Verunreinigungen von Trink-, Badewasser und Lebensmitteln an. Doch was passiert, wenn man einen mit E.Coli-Bakterien kontaminierten Käse verzerrt hat? Die Bakterien können innerhalb von zwei bis sieben Tagen nach dem Verzehr von kontaminierten Produkten zu teils fieberhaften Magendarmstörungen, möglicherweise mit Blutungen, führen. Schwere Nierenkomplikationen insbesondere bei Kindern sind möglich. Gelegentlich können auch schwere Formen mit neurologischen Komplikationen und mütterlichen oder fötalen Auswirkungen bei schwangeren Frauen auftreten. Schwangere, immungeschwächte Personen und ältere Menschen sollten besonders auf diese Symptome achten. Menschen, die das obenstehende Produkt verzehrt haben und an den beschriebenen Symptomen leiden, sollten ihren Arzt konsultierten und auf den Verzehr des Produkts hinweisen. (AZ)

