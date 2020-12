vor 31 Min.

Schutz vor Corona: Wie geht man richtig mit FFP2-Masken um?

Zum Schutz vor Corona gibt es in Bayern seit Dienstag FFP2-Masken für Risikogruppen kostenlos in Apotheken. So setzen Sie den Profi-Mund-Nasen-Schutz richtig ein.

Von Daniel Weber

Seit Dienstag dürfen sich Menschen ab 60 Jahren und Angehörige bestimmter Risikogruppen drei kostenlose FFP2-Masken in der Apotheke abholen. Durch das Coronavirus besonders gefährdete Personen sollen sich so besser schützen können. Doch eine Maske allein ist noch nicht alles, man muss sie auch richtig einsetzen. Vom Aufsetzen über die Lagerung bis zum Reinigen können die Nutzer einiges falsch machen – wie es richtig geht, erklärt Ulrich Koczian, Inhaber der Linden-Apotheke in Augsburg.

Wie bei jeder Maske sollte man die Seite, die nach innen zeigt, nicht berühren. „Deshalb sollte man beim Aufsetzen und beim Abnehmen die Maske nur an den Schlaufen nehmen“, empfiehlt Koczian.

Schutz vor Corona: Wann muss man FFP2-Masken wegwerfen?

Obwohl die FFP2-Masken Einwegartikel sind, muss man sie nicht gleich nach der ersten Verwendung wegwerfen. „Für die Tragezeit von FFP2-Masken gibt es unterschiedliche Angaben, man geht von zwischen acht und zehn Stunden Tragezeit aus“, sagt Koczian. Das Bundesgesundheitsministerium rechnet für die Verteilaktion mit dem Verbrauch einer Maske pro Woche, also einer täglichen Tragezeit von ein bis zwei Stunden.

Eine bereits verwendete Maske sollte man zwischen ihren Einsätzen so hygienisch wie möglich lagern. „Nicht so, wie es momentan fast schon Mode geworden ist: Die einen tragen sie auf der Stirn, die anderen unterhalb des Kinns“, merkt Koczian an. „Wenn man die Maske nicht trägt, sollte man sie ganz abnehmen und sauber aufbewahren, zum Beispiel in einer Tüte.“

FFP2-Maske zum Wiederverwenden im Backofen erhitzen

Die FFP2-Masken sind wie der normale Mund-Nasen-Schutz nicht zum Waschen geeignet. Das geht nur bei Textilmasken. „Man kann FFP2-Masken nur wieder aufbereiten, indem man sie erhitzt – entweder mit einem Fön oder im Ofen“, sagt der Apotheker. Damit erreiche man zwar keine Reinigung von Schmutz, reduziere aber die Anzahl der Keime, die sich in der Maske festgesetzt haben. Für die Schutzwirkung müsse sie auch nicht steril, sondern nur nicht keimbeladen sein.

Wer sich gerne schminkt, sollte beachten, dass Make-up sich von FFP2-Masken nicht mehr entfernen lässt. Laut Koczian gibt es nur zwei Optionen: „Entweder man lebt mit dem Make-up in der Maske oder man legt keines auf.“

Für Brillenträger gibt es gute Nachrichten: Weil FFP2-Masken eine festere Form haben, die außerdem besser der Gesichtsform angepasst ist als normale Masken, beschlägt die Brille weniger. „Ganz verhindern wird man es trotzdem nicht können, vor allem bei starken Temperaturwechseln“, sagt Koczian. Am besten die Maske am Nasenrücken gut festdrücken.

Bietet eine FFP2-Maske 100-prozentigen Schutz vor Corona?

Am Dienstag gab es großen Andrang bei den Apotheken: Vor der Linden-Apotheke warteten die ersten Kunden schon in der Früh. „Zwischenzeitlich sind uns für eine Stunde die Masken ausgegangen, dann kam wieder eine Lieferung“, berichtet Koczian. „Es ist eine sehr starke Nachfrage.“ Kein Wunder, schließlich sollen rund 27 Millionen Menschen aus den Risikogruppen versorgt werden.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) rief bereits dazu auf, nicht gleich am ersten Tag zu kommen. Das ist auch nicht nötig: Bis zum 6. Januar läuft die Aktion noch. Laut Gesundheitsministerium genügt an der Kasse der Personalausweis „oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen“. Auch ein Bevollmächtigter könne die Masken abholen. Ab dem 1. Januar können die gleichen Bevölkerungsgruppen weitere zwölf Masken erhalten. Dafür sollen sie von der Krankenkasse zwei Coupons für je sechs FFP2-Masken bekommen. Hier wird ein Eigenanteil von zwei Euro pro Coupon fällig.

FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam aus der Luft, auch sie bieten aber keinen 100-prozentigen Schutz. „Eine FFP2-Maske ist kein Freifahrtschein. Alle anderen Infektionsschutzregeln sollten weiterhin eingehalten werden“, sagt ABDA-Präsident Friedemann Schmidt. Dazu gehöre Händewaschen, Abstandhalten, Lüften und die Benutzung der Corona-Warn-App.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen