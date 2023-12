Ideen zum Silvester-Essen: Teriyaki-Lachs oder doch die Würstel-Kraken?

Ein Menü an Silvester zusammenzustellen ist nicht leicht - vor allem wenn man 10 Personen oder viele Kinder bekochen muss. Hier gibt es Ideen zum Silvester-Essen, die Ihnen den Abend erleichtern.

Silvester steht vor der Tür und Sie wissen noch nicht, was Sie kochen sollen? Wir haben Ihnen einige Ideen zum Silvester-Essen zusammengetragen – ob für zehn Personen, zu zweit zu Hause oder für eine Feier mit Kindern. Hier finden Sie Inspiration und weiterführende Links zu den Rezepten.

Silvester-Essen: Ideen für 10 Personen

Pizza ist optimal für ein entspanntes Silvester-Essen. Foto: Marcus Merk

Als Gastgeber einer Silvesterparty hat man es nicht leicht: meist kommen mehrere Freunde zu Besuch, die man verpflegen muss. Mit Partnern kann sich schnell eine Gruppe aus mindestens zehn Personen bilden.

Bei einem Silvester-Essen für zehn Personen wäre es optimal, wenn alle gleichzeitig essen können und der Arbeitsaufwand nicht unermesslich hoch ist. In unserer Übersicht finden Sie zwar keine detaillierten Rezept-Angaben, aber weiterführende Links und Ideen für ein Silvester-Essen für zehn Personen:

Pizza

Wenn es kein ausgefallenes 5-Gänge-Menü an Silvester sein soll, ist Pizza für eine große Gruppe ideal. Jeder kann ein kleines Stück essen, während die nächste Pizza bereits im Ofen backt. Je nach Dicke des Teigs braucht eine Pizza etwa zwanzig bis dreißig Minuten. Sie gemeinsam zu belegen kann auch eine schöne Aktivität an Silvester sein.

Flammkuchen

Auch Flammkuchen eignet sich gut als Silvester-Essen bei einer hohen Gruppenanzahl. Er ist sogar schneller fertig als Pizza und eine gute Alternative, falls einige Käsemuffel unter den Gästen sind.

Hier finden Sie ein Rezept für Flammkuchen vom Grill, das auch im Backofen zubereitet werden kann:

vom Grill, das auch im Backofen zubereitet werden kann: Eine vegetarische Variante gibt es hier: Rezept für Flammkuchen mit Pfifferlingen

Chili con Carne

Chili con Carne geht schnell und ist das perfekte Rezept für eine Party mit mehr als zehn Personen. Gutes Baguette und Schmand nicht vergessen!

Ein schnelles Rezept sehen Sie hier: Würziges Chili con Carne

Gulasch

Gulasch kann in einem großen Topf zubereitet werden und ist ein ideales Gericht für eine Silvesterparty mit mehr als zehn Personen. Dazu wird ein leckeres Baguette serviert. Achtung: je nach Rezept muss das Gulasch mindestens eine Stunde kochen.

Ein Rezept für vegetarisches Gulasch gibt es hier: Seelenwärmer: Rezept für Kartoffelgulasch

Ein Gulasch-Rezept mit Grillfleisch sehen Sie hier: Grillfleisch-Grillwurst-Gulasch

Suppen und Eintöpfe

Suppen sind eine hervorragende Möglichkeit mit relativ wenig Aufwand viele Gäste sattzubekommen. Vor allem Cremesuppen lassen sich leicht zubereiten und halten lange satt. Auch Eintöpfe eignen sich gut: Sie sind gesund und lassen sich mit wenig Aufwand an die Vorlieben der Gäste anpassen.

Inspirationen finden Sie hier: Eintopf-Rezepte von Allgäuer Landfrauen

Sind ein paar kränkelnde Gäste dabei? Dann eignet sich eine Gemüsesuppe: Immunsystem stärken: Heiß, lecker und gesund

Bowl & Wraps

Wenn verschiedene Essgewohnheiten zusammenkommen, bietet sich zum Beispiel eine Bowl an. Es wird Reis gekocht und verschiedene Toppings kommen als Option auf den Tisch. Auch Früchte wie Mango oder Ananas passen gut auf eine Bowl. Dazu können beliebige Soßen angeboten werden: Eine Cashew-Creme beispielsweise ist auch für laktoseintolerante oder vegane Gäste geeignet und gibt dem Gericht das gewisse Etwas.

Eine Bowl mit Fleisch können Sie nach dieser Anleitung zubereiten: Rezept für Asiatische Bowl mit Schweinefilet

Auch Wraps sind unkompliziert: Sie können mit allem belegt werden und jeder Gast darf selbst entscheiden zu welcher Zutat er greifen möchte. Als Füllung eignen sich Hühnerbruststreifen, Tofu, Gurken, Mais, Salat, Tomaten usw. Für den nötigen Kick sorgen und .

Zu zweit zu Hause an Silvester? Ideen und Inspiration zum Menü

So muss es aussehen: die tranchierte Gans im Kar, dazu Kartoffelknödel und Blaukraut. Foto: Ulrich Wagner

Beim Essen zu zweit darf es gerne extravagante Zutaten und aufwendige Gerichte zu Silvester geben, schließlich ist der Aufwand bei geringeren Portionen überschaubar. Falls es schnell gehen und dabei trotzdem das Gefühl einer edlen Mahlzeit aufkommen soll, bietet sich ein Dreiergespann aus Kartoffeln, Fleisch und einer Beilage an. Dabei ist es egal, wie die Zutaten zubereitet werden, Hauptsache Sie wählen etwas aus, was es bei Ihnen nicht häufig im Alltag gibt. Vegetarier können das Fleisch zum Beispiel mit Blumenkohl-Schnitzeln austauschen und fertig ist ein schnelles Silvester-Gericht aus drei Komponenten. Auch One-Pot-Pasta geht schnell und eignet sich wunderbar für ein Essen zu zweit.

Einige besondere Rezeptideen für Silvester sehen Sie hier im Überblick:

Ideen: So machen Sie das Silvester-Essen für Kinder spannend

Raclette ist ein beliebter Party-Klassiker - und eignet sich auch für einen Silvesterabend mit Kindern. Foto: dpa-tmn

Beim Raclette sitzen alle Gäste lange am Tisch. Wenn man sich mal nicht unterhalten will, wird einfach gegessen. Wohl auch deshalb ist das Raclette an Silvester so beliebt. Doch auch mit Kindern ist Raclette an Silvester möglich. Sie können ihr Pfännchen selbst belegen, was oft für Freude sorgt.

Für ein klassisches Raclette ist hauptsächlich Käse wichtig. Dabei sollte der Fettanteil bei mindestens 40 Prozent liegen, damit er schön schmilzt.

Raclette-Ideen aus der Schweiz finden Sie hier: An Silvester gibt’s Raclette

Wer seine Kinder beim Silvester-Essen einbeziehen will, kann auch Pizza mit den kleinen Backen. Beim Teig können sie selbst Hand anlegen. Soll das Essen auch kinderfreundlich aussehen? Dann eignen sich kleine "Oktopus-Würstchen" oder "Würstel-Kraken". Dazu werden herkömmliche Wiener Würstchen einfach halbiert, unten eingeschnitten und frittiert. Beim Frittieren biegen sich die eingeschnittenen Stellen nach oben. Mit schwarzem Sesam als Augen ist der Kraken komplett und die Kinder können sich über ihre eigene Kreation freuen.

Zum Dessert können die Kinder Gesichter auf eine halbierte Banane malen – mit Raspelschokolade oder Zuckerkugeln. Am besten hält die Deko, wenn die Banane vorher in Schokolade getunkt wird. Auch Muffins eignen sich gut zum Backen mit Kindern – sogar die kleinen können einfach selbst dekorieren. Als Getränk kann Kinderpunsch serviert werden und das Silvester-Menü lässt keine Wünsche offen.

Hier finden Sie die Ideen zum Silvester-Essen mit Kindern im Überblick:

Raclette

Pizza

"Würstel-Kraken"



– herzhaft oder süß



Ideen für besondere Getränke zum Essen an Silvester

Ob , oder – mit einfachen Getränken lässt sich auch ein alltägliches Silvester-Essen aufwerten. Hier finden Sie etliche Rezepte für:

Welches Essen ist in Deutschland typisch für Silvester?

In vielen deutschen Haushalten wird an Silvester Raclette oder Fondue serviert. Es gibt jedoch ein viel traditionelleres Gericht zu Silvester: Karpfen. Hintergrund sind die Schuppen des Karpfens: Sie wurden früher getrocknet und ins Portemonnaie gelegt, da der Brauch dem Aberglauben nach im kommenden Jahr für Geldsegen sorgen sollte. Ebenso verhält es sich mit Linsensuppe: Da die kleinen Linsen an Geldstücke erinnern, sollten sie im Portemonnaie für einen Geldsegen im nächsten Jahr sorgen.