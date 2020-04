vor 47 Min.

Smartphone desinfizieren: So halten Sie Ihr Handy frei von Bakterien

Eine Umfrage zeigt: Jeder Achte reinigt sein Mobilfunkgerät nie. In Corona-Zeiten ist die Reinigung von Smartphones aber unerlässlich. Was Sie beachten sollten.

Von Anna Hell

Während hierzulande ein neues Bewusstsein für gründliches und regelmäßiges Händewaschen entsteht, gerät bei vielen eine Hauptquelle der ungeliebten Keime in Vergessenheit: Smartphones. Unsere täglichen Begleiter sind regelrechte Bakterienschleudern - so formuliert es zumindest die Techniker Krankenkasse. Demnach tippen wir durchschnittlich über 2.500 Mal pro Tag auf unser Smartphone und übertragen dabei jedes Mal Keime, Bakterien und andere Erreger - gegebenenfalls auch Viren - auf die Oberfläche.

Noch sind die Erkenntnisse zu den genauen Übertragungswegen des neuartigen Coronavirus begrenzt. Bislang hält das Robert Koch-Institut jedoch eine Kontaktübertragung für möglich. Die Übertragung durch kontaminierte Oberflächen sei insbesondere in der unmittelbaren Umgebung des Infizierten nicht auszuschließen, da vermehrungsfähige SARS-CoV-2-Viren unter bestimmten Umständen in der Umwelt nachgewiesen werden können, heißt es im Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19). Dem Bundesinstitut für Risikobewertung zufolge sind über Oberflächen, die kurz zuvor mit Coronaviren kontaminiert wurden, Übertragungen durch Schmierinfektionen denkbar - wenn auch nur für einen geringen Zeitraum.

Nur gut jeder vierte Handybesitzer reinigt die Oberfläche seines Mobilfunkgerätes intensiv

Unabhängig von Coronaviren ist die regelmäßige Reinigung von Smartphones in jedem Fall empfehlenswert. Bereits 2011 zeigten britische Wissenschaftler in einer landesweiten Studie anlässlich des Internationalen Hände-Waschtags der Weltgesundheitsorganisation, dass jedes sechste Mobiltelefon in Großbritannien mit Fäkalien verunreinigt ist. Als wahrscheinlichsten Grund für die potenziell schädlichen Bakterien auf Smartphones gaben die Wissenschaftler der britischen Studie an, dass sich die Menschen nach dem Toilettengang ihre Hände nicht ausreichend mit Seife waschen.

2013 bot eine Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.) ebenso erschreckende Erkenntnisse aus der Bundesrepublik: Nur gut jeder vierte Handybesitzer (27 Prozent) reinigt die Oberfläche seines Mobilfunkgerätes bewusst und intensiv. Knapp die Hälfte (49 Prozent) säubert es nur gelegentlich und flüchtig, etwa durch Abwischen an der Kleidung. Jeder Achte reinigt sein Mobilfunkgerät nie. Nicht einmal jeder fünfzigste Handybesitzer säubert sein Gerät wöchentlich.

Besagtes Händewaschen ist in jedem Fall unerlässlich, um mögliche Krankheitserreger unschädlich zu machen und zu verhindern, dass diese auf dem Smartphone landen. Das erübrigt jedoch nicht die Reinigung des Telefons. Selbst wer auf den Handschlag zur Begrüßung verzichtet, greift in den Öffentlichen Verkehrsmitteln, am Geldautomaten oder im Supermarkt unzählige Flächen an. Und da sich wohl kaum einer vor jedem Handy-Gebrauch in der Öffentlichkeit seine Hände wäscht und somit potentielle Erreger eliminiert, sollte besonders der Touchscreen des Geräts regelmäßig gereinigt werden. Doch was gilt es dabei zu beachten? Und welche Mittel eignen sich zur Desinfektion?

8 Bilder So wäschst du richtig die Hände! Bild: Stock.adobe.com

Welche Desinfektionsmittel eignen sich zur Reinigung von Smartphones?

TÜV Rheinland warnte bereits vor einigen Jahren, die Finger von scharfen Reinigern wie Spülmittel, Seifenlaugen, Alkohol oder Glasreiniger zu lassen. Der Grund: Sie könnten langfristig die fettabweisende Oberfläche der Geräte beschädigen, sodass diese weniger gut zu bedienen seien. Für die tägliche Pflege von Smartphones und Tablets empfiehlt der Prüfdienstleister Reinigungstücher für Monitore und andere elektrische Geräte. Zur Not täte es auch ein Brillenputztuch aus Mikrofaser, da es selbst in trockenem Zustand noch Fettschmutz aufnimmt. Dabei gilt es zu beachten, dass sich keine größeren Schmutzpartikel auf dem Bildschirm befinden, da diese Kratzer verursachen können.

Ein einfaches Abwischen mit einem Tuch mag vielen Nutzern in Zeiten der Corona-Pandemie ungenügend erscheinen. Doch eignen sich Desinfektionsmittel für die Reinigung von Smartphones? Der Hersteller Apple hat im Zuge der Corona-Krise seine Reinigungshinweise diesbezüglich aktualisiert. Darin heißt es: "Mit einem Tuch mit 70-prozentigem Isopropylalkohol oder Clorox-Desinfektionstüchern kannst du die Außenflächen deines iPhone vorsichtig abwischen". Bleichmittel solle man jedoch nicht verwenden und auch das Eindringen der Feuchtigkeit in die Öffnungen des Geräts vermeiden. Der Branchenverband Bitkom empfiehlt spezielle Hygienesprays mit einer keimabtötenden, antibakteriellen Wirkung, wie sie etwa in Drogerien oder Apotheken angeboten werden.

Wer sein Smartphone mit Desinfektionsmittel reinigt, sollte die Flüssigkeit generell immer auf ein Tuch auftragen und keinesfalls das Telefon hineintauchen - das gilt auch für wasserfeste Geräte.

Wie lassen sich Verschmutzung und Keimbelastung bei Smartphones vorbeugen?

Als größte Schmutz- und Bakterienquelle gelten laut Bitkom Mahlzeiten, die während des Telefonierens eingenommen werden. Der Grund: Zurückbleibende Essensreste begünstigen das Wachstum von Keimen. Wissenschaftler hätten zudem Spuren von Handcremes und Schminke als Nährboden für Krankheitskeime entdeckt.

Nicht nur beim Essen und nach dem Eincremen der Hände sollte sich das Handy außer Reichweite befinden. In öffentlichen Toiletten oder Waschräumen sowie in staubigen oder schmutzigen Umgebungen rät der Hightech-Verband wegen der vielen Krankheitserreger in der Luft von einer Nutzung des Telefons ab. Einen Nährboden für Pilze und Bakterien bieten zudem bereits kleinste Kratzer auf Smartphones oder Tablets. Eine gute Möglichkeit, die Ablagerung von Keimen zu verhindern, offerieren Displayschutzfolien.

Da sich eine Verschmutzung nicht gänzlich verhindern lässt, sollte das Smartphone regelmäßig gereinigt werden. Beachten Sie dabei die folgenden Tipps und Hinweise von Apple sowie der Techniker Krankenkasse:

Telefon vor der Reinigung ausschalten und alle Kabel entfernen.

ausschalten und alle Kabel entfernen. Oberflächen mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen.

Gegebenenfalls das Tuch mit speziellen Desinfektionssprays besprühen.

Keine scharfen Reiniger wie Alkohol, Glasreiniger oder Seifenlaugen verwenden, um die ölabweisende Beschichtung des Touchscreens zu erhalten.

Tasten mit Touch-ID-Funktion nur mit einem fusselfreien Tuch abgewischen.

In die Öffnungen sollte keinesfalls Flüssigkeit gelangen.

Anschlussbuchsen für Kopfhörer und Ladekabel mit einem (trockenen) Wattestäbchen reinigen.

Zwischenräume oder Rillen ggf. vorsichtig mit einem Zahnstocher reinigen.

Öffnungen des Geräts nicht mit Druckluft reinigen.

Nach der Reinigung Displayschutzfolie aufkleben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen