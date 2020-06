vor 18 Min.

So bleiben die Blumen länger frisch

Die Stielenden von Schnittblumen werden schräg um zwei bis drei Zentimeter abgeschnitten. So hält sich ein Strauß länger.

Kaum gekauft, schon verwelkt: Oft machen Rosen, Tulpen & Co. nur kurz Freude. Eine Expertin erläutert, wie man Fehler vermeidet und wo man die besten Pflanzen findet.

Von Gideon Ötinger

Blumensträuße gehören zu den Klassikern unter den Geschenken. Geburtstage, Jahrestage, Weihnachten, Muttertag – Blumen gehen eigentlich immer. Blöd nur, wenn die Pflanzen schon nach wenigen Tagen anfangen, in der Vase zu verwelken und die Freude im Nu verfliegt. Damit das nicht passiert, gibt Erni Salzinger-Nuener Tipps, wie man Schnittblumen richtig pflegt. Sie ist Präsidentin des Bayerischen Landesverbandes Deutscher Floristen in Gundelfingen.

Worauf muss ich achten, bevor die Blumen in die Vase kommen?

Die Vase muss „sehr, sehr sauber“ sein, sagt Salzinger-Nuener. Denn Bakterien, die in den Gefäßen lauern, seien das „Grundübel“ für Schnittblumen, gerade jetzt im Sommer. Deshalb empfiehlt die Präsidentin, die Vase sorgfältig auszuputzen. Sie mit Wasser auszuspülen reicht dabei nicht – die Spülmaschine kann hier Abhilfe schaffen. In die saubere Vase kommt dann klares, frisches Wasser. Das kann ruhig kalt sein, nur eiskalt wäre schlecht, sagt Salzinger-Nuener.

Müssen Schnittblumen angeschnitten werden, bevor sie in die Vase kommen?

Das empfiehlt die Floristin unbedingt. Der Grund: Während des Transports kommt Luft an die Stiele, die ähnlich wie bei einem Strohhalm von den Blumen angesaugt wird. Dadurch kann ein Pfropfen entstehen, der den Wassertransport im Stiel verhindert. Die Blume mit einem scharfen Messer oder einer scharfen Schere um einen halben bis ganzen Zentimeter zu kürzen, hilft hier schon, sagt Salzinger-Nuener.

Spielt der Standort der Vase eine Rolle?

Sogar eine große. Die Expertin rät dringend davon ab, die Blumen in die pralle Sonne zu stellen. Außerdem sollte die Vase keine Zugluft abbekommen. Dann fangen die Blumen nämlich an, zu transpirieren und letztlich zu welken. Außerdem sollte das Zimmer im Vergleich zur Außentemperatur nicht zu sehr gekühlt werden. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass eine Blumenvase nicht neben einen Obstkorb gestellt werden sollte. Das Obst gibt ein Reifegas ab, das den Blumen schadet.

Wie pflege ich Blumen richtig?

Wichtig ist, das Wasser regelmäßig auszutauschen. Häufig ist bei Blumen ein spezielles Frischhaltemittel dabei, das es auch im Fachgeschäft zu kaufen gibt. Das sei sehr sinnvoll, sagt Salzinger-Nuener. Allerdings nur dann, wenn es richtig dosiert wird. Deshalb ist ein Blick in die Anleitung nötig. Richtig dosiert hält das Wasser dann zwei bis drei Tage. Ohne Frischemittel sollte es jeden Tag ausgetauscht werden. Immer dann, wenn Blumen neues Wasser bekommen, sollten sie angeschnitten und ihre Stiele abgewaschen werden, weil sich an ihnen Bakterien ablagern.

Was bringen Hausmittel wie beispielsweise Zucker im Wasser, um Schnittblumen länger frisch zu halten?

Zucker kann richtig dosiert helfen, die Blumen länger am Leben zu halten, sagt Salzinger-Nuener. Allerdings warnt sie vor der Bildung von Bakterien, die durch den Zucker angeregt wird.

Wie lange bleiben Schnittblumen frisch, wenn sie richtig gepflegt werden?

Dann können sie schon gut eine Woche lang halten. Wichtig ist der Expertin zufolge jedoch, darauf zu achten, welche Arten zusammen in der Vase stehen. Manche verwelken schneller als andere.

Wie transportiere ich Schnittblumen am besten?

Wer einen Blumenstrauß verschenken möchte, kennt das Problem: Bis zur Feier sind es noch einige Stunden und der Strauß muss frisch gehalten werden. Hier empfiehlt Salzinger-Nuener, darauf zu achten, dass die Blumen in Papier gewickelt sind. Das schützt die Pflanzen. Außerdem sollten sie möglichst nur kurz auf Wasser verzichten müssen. Optimal wäre es, schon beim Einkauf einen Eimer Wasser dabei zu haben und die Blumen darin zu transportieren – auch wenn das natürlich oft unrealistisch ist.

Wo sollte man Schnittblumen am besten kaufen?

Am frischesten sind sie auf Wiesen zum Selberschneiden. Hier gibt es nach den Worten der Expertin jedoch auch Dinge zu beachten: Wenn möglich, sollten die Blumen nicht auf einer Wiese wachsen, die nahe an einer Straße liegt. Die Auto-Abgase schaden den Pflanzen. Ansonsten empfiehlt Salzinger-Nuener, die Blumen bei einem Floristen zu kaufen, weil hier die Beratung stimmt und die Blumen frisch sind.

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.

