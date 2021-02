10:01 Uhr

So funktioniert der Corona-Schnelltest für zu Hause

Drei Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung wurden am Mittwoch zugelassen. Sie sollen Gesundheitsminister Jens Spahn zufolge in den nächsten Tagen im Handel erhältlich sein.

Die ersten Selbsttests kommen auf dem Markt. In den nächsten Tagen sollen Kunden sie im Handel kaufen können. Aber wie sicher sind die Antigen-Tests?

Von Nikolai Röhrich

Die Packung öffnen, ein Stäbchen in die Nase einführen - und kurz darauf ist das Testergebnis da: So sollen die neuen Corona-Selbsttests funktionieren, die in den kommenden Tagen auf den Markt kommen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat am Mittwoch die Zulassung für die ersten drei Hersteller solcher Tests vergeben. Für Verbraucher ist das ein großer Durchbruch, denn bisher durfte nur geschultes Personal Corona-Tests durchführen. Schnell- und Selbsttests würden Schritt für Schritt helfen, „ein Stück mehr Freiheit wieder zu haben“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) im Bundestag.

Insgesamt haben etwa 50 Hersteller einen Antrag auf Zulassung ihrer Selbsttests gestellt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist sich sicher, dass bald weitere Tests auf den Markt kommen werden. "Ich gehe davon aus, dass wir schon nächste Woche weitere genehmigen können", sagte der CDU-Politiker dem ZDF-Morgenmagazin und ergänzte: "Die Tests wird es in den nächsten Tagen auch im Discounter, in Geschäften verfügbar geben, also auch niedrigschwellig erreichbar."

Antigen-Schnelltests gelten neben den Impfungen als ein wichtiger Baustein bei der Eindämmung der Pandemie. "Es gibt Modellierungen, dass eine Testung zwei Mal pro Woche die Anzahl der Ausbrüche um ungefähr 50 Prozent reduzieren kann", sagte die Virologin Sandra Ciesek zuletzt im NDR-Podcast "Coronavirus-Update". Aber wie läuft ein Test genau ab? Und kann man sich wirklich auf das Ergebnis verlassen?

Funktionsweise und Anwendung: Wie funktioniert ein Corona-Selbsttest?

Bei den Selbsttests handelt es sich um sogenannte Antigen-Schnelltests. Während bei PCR-Tests in Labors das Erbgut des Virus nachgewiesen wird, werden bei Antigen-Tests die Oberflächen der Viren erkannt. Dafür werden bei allen drei zugelassenen Selbsttests Abstriche in der Nase genommen. Hersteller von Gurgel- und Spucktests haben allerdings ebenfalls eine Zulassung beantragt.

Ist das Virus im Abstrich enthalten, reagieren Eiweißbestandteile mit dem im Test enthaltenen Teststreifen und eine Verfärbung wird sichtbar, ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest. Wichtig ist aber laut Robert-Koch-Institut, dass die Proben aus der Nase korrekt genommen werden. Jedem Test liegt deshalb eine Bedienungsanleitung bei, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sorgfältig geprüft wurde.

Corona-Selbsttest: Wie lange dauert es, bis man ein Ergebnis hat?

Nach etwa 15 Minuten ist ein Ergebnis sichtbar. Ein Antigen-Test führt also wesentlich schneller zu Ergebnissen als ein PCR-Test und ist zudem günstiger, da für die Auswertung kein Labor benötigt wird. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums muss ein positiver Selbsttest jedoch immer durch einen zusätzlichen PCR-Test bestätigt werden, da Antigen-Tests öfter falsch negativ oder falsch positiv sein können als PCR-Tests. Sie eignen sich also vor allem dafür, infizierte Personen schnell zu finden - etwa in der Schule oder vor größeren Veranstaltungen. Auch Jens Spahn betonte, Selbsttests könnten Sicherheit in konkreten Situationen geben: "Bevor man eine Veranstaltung besucht, sich die Haare schneiden lässt oder ins Theater geht."

Wie sicher sind die Antigen-Schnelltests?

Nach einem positiven Selbsttest besteht erst einmal nur der Verdacht, dass eine Corona-Infektion vorliegt. Eine positiv getestete Person soll sich deshalb nach Angaben des Robert-Koch-Instituts eigenverantwortlich in Quarantäne begeben und auf das Ergebnis eines zusätzlichen PCR-Tests warten. Außerdem muss der Hausarzt kontaktiert werden. Das RKI betont, dass auch ein negatives Testergebnis nur eine Momentaufnahme sei - und sich Getestete trotzdem weiter an die Hygieneregeln halten müssen.

In welcher Krankheitsphase erkennen Corona-Selbsttests eine Infektion?

Antigen-Tests sind beim Erkennen von Viren weniger sensibel als PCR-Tests. Laut Robert-Koch-Institut schlagen Laien-Tests nur an, wenn die Viruslast in den oberen Atemwegen sehr hoch sei. Eine solch hohe Viruslast besteht in der Regel ein bis drei Tage vor sowie fünf bis sieben Tage nach dem Auftreten von Symptomen.

Corona-Schnelltest kaufen: Was sind die Kosten?

Wie teuer Selbsttests sein werden, und ob Bund oder Länder einen Anteil übernehmen, ist noch unklar. Gesundheitsminister Jens Spahn erwägt einen Zuschuss – wie hoch der sein wird, will er allerdings von den Marktpreisen der Tests abhängig machen.

Welche Erfahrungen gibt es im Ausland mit Selbsttests?

In Österreichs Schulen gehören zweimal wöchentlich durchgeführte Antigen-Selbsttests bereits zum Alltag. Mit einer Zuverlässigkeit von 40 Prozent sind die Tests allerdings nicht besonders genau. Es sei jedoch besser, Tests mit einer geringen Zuverlässigkeit durchzuführen, als gar keine Tests, betonte der österreichische Bildungsminister Heinz Faßmann zuletzt. Ab 1. März verteilt die Regierung außerdem flächendeckend Selbsttests an ihre Bürger: Jeder Österreicher, der vor 2006 geboren ist, kann monatlich fünf der sogenannten Wohnzimmer-Tests in der Apotheke abholen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen