So gelingt der Frühjahrsputz: „Ein Spritzer Spüli, ein Spritzer Essig …“

Er kommt so unaufhaltsam, wie der Schnee schmilzt: der Frühjahrsputz. Wir haben darüber mit einer Putzfee gesprochen. Sie erklärt, was wie zu tun ist.

Von Stefan Küpper

Putzen ist ja kein Spaß, nicht für mich. Aber: Wenn es unbedingt sein muss, putze ich die Fenster zumindest gerne. Da sieht man, was man getan hat. Das immerhin ist doch keine schlechte Voraussetzung für einen anständigen Frühjahrsputz, oder?

Die Putzfee: Das stimmt. Die Frage ist allerdings, wie oft pro Jahr Sie Ihre Fenster reinigen. Ich habe Kundschaft, die putzt die nur einmal im Jahr. Es gibt sie, die Fenstermuffel. Und es gibt die, bei denen alles glänzen muss.

Hier glänzt, beim Blick durch die Scheibe, wenig bis nix. Und bei Ihnen?

Putzfee: Bei mir daheim werden die Fenster viermal im Jahr geputzt.

Vorbildlich.

Putzfee: Das erste Mal im März und das letzte Mal, bevor der Advent beginnt und der Weihnachtsschmuck an die Scheiben kommt.

Frühjahrsputz: Kein Zeitungspapier für Fenster nehmen

Wie kriegen Sie denn die Schlieren und Streifen weg, die ab und zu bleiben und das Gesamtergebnis einer gerade mit Inbrunst gewienerten Scheibe doch unschön beeinträchtigen? Meine Großmutter, eine sehr praktisch veranlagte Dame, hat mir stets zu Zeitungspapier geraten. Das geht allerdings ein bisschen gegen meine Berufsehre.

Putzfee: Ich bin ein klarer Gegner des Zeitungspapiers beim Fensterputzen.

Sehr sympathisch. Wie gehen Sie vor? Was kommt ins Putzwasser?

Putzfee: Bei mir: ein Spritzer Spüli, ein Spritzer Essig und ein Spritzer Klarspüler für die Spülmaschine. Wichtig: in kaltem Wasser ansetzen, weil man die Dämpfe, die aus heißem Wasser aufsteigen können, aus gesundheitlichen Gründen nicht einatmen soll. Außerdem: erst das Wasser, dann die Reinigungsmittel. Es soll nicht schäumen. Dann alles schön einseifen, mit dem Fensterabzieher hinterher und dort, wo man mit dem nicht alles erwischt hat, mit einem trockenen Mikrofasertuch hinterherwischen. Erst mit einem feuchten, dann mit einem trockenen. Sollten dann noch so kleine Flecken von Insekten geblieben sein, gehe ich mit ein bisschen Sonax hinterher und wische dann mit einem Krepppapier trocken.

Welche Musik empfehlen Sie zum Scheibenwischen?

Putzfee: Beim Putzen höre ich nichts, denn das macht mir Spaß. Ich brauche Musik zum Bügeln, denn das hasse ich wie die Pest.

Der Sound zum Frühjahrsputz

Und was hören Sie dann?

Putzfee: Schlager und Partyhits. Da geht das Bügeln von ganz allein.

Wenn die Scheiben sauber sind und das Licht in jede Ritze blinzeln kann, sieht man oft erst den ganzen Flurschaden der putzfaulen Wintertage. Was gehört noch zum Großreinemachen im Frühjahr?

Putzfee: Die Küchenfliesen, alle Spiegelfliesen, am besten mit dem Dampfreiniger. Dann: die Türen, die Türrahmen, die Sockelleisten in den einzelnen Räumen, da legt sich auch gerne Dreck drauf ab. Und: die Schränke ausmisten.

Und darf ich mich zwischendrin mit einem kleinen Piccolo stärken?

Putzfee: Selbstverständlich. Wenn es ein kleiner ist. Wir sind aber noch nicht fertig. Kühlschrank und Ofen gehören bei mir auch zum Frühjahrsputz. Zumindest für die, die das nicht so regelmäßig tun.

Den Kühlschrank putzen ist das Schlimmste. Allein das Abtauen...!

Putzfee: Warum? Abtauen mit einem Kühlschrankreiniger, durchputzen, nachwischen, fertig.

Aber das Abtauen des Gefrierfaches dauert schon ewig.

Putzfee: Lange habe ich mit einem Föhn nachgeholfen. Inzwischen nehme ich dafür ein Enteisungsspray.

Tipp: Enteisungsspray hilft beim Abtauen des Gefrierschranks

Ist das nicht schädlich?

Putzfee: Noch lebt alles (lacht). Manche Kunden wollen das allerdings nicht. Ich schlage dann immer vor, dass sie vorher selbst abtauen, dann sind sie meistens doch einverstanden.

Was geben Sie denn eigentlich in das Wasser für den Boden?

Putzfee: Ich nehme einen einfachen Oberflächenreiniger.

Und könnten wir uns ein bisschen Überblick über die verwirrend vielfältigen Farben der Putzlappen verschaffen?

Putzfee: Grün: Küche. Blau: Schrank, Tisch, Schreibtisch. Gelb: Dusche, Waschbecken, Hähne, Spiegel. Rot: WC. Wenn Sie jemand mit einem roten Lappen über einen Tisch wischen sehen, sollten Sie ihn also schnell ermahnen.

Und bei den Schwämmchen?

Putzfee: Rosa-weiß ist fürs Bad, gelb-schwarz für den hartnäckigen Schmutz, weiß-grün für empfindliche Gegenstände.

Wie lange brauchen Sie für einen Frühjahrsputz?

Putzfee: Mit dem Wochenputz bin ich in einer Stunde fertig. Länger als zwei Stunden sollte der Frühjahrsputz bei mir nicht dauern. Was Kunden in zweieinhalb Stunden machen, dauert bei mir in der Regel eine.

Nervt Sie die Arbeit nicht?

Putzfee: Nein. Ich putze gerne, das macht mir Freude. Wenn ich von meiner Arbeit genervt wäre, würde ich etwas anderes machen. Ich war früher lange in der Gastronomie, nun bin ich seit sieben Jahren in der Reinigung.

Fensterputzen ist erste Pflicht im Frühjahr. Bild: Jens Schierenbeck, dpa

Was ist für Sie ein angemessener Stundenlohn?

Putzfee: 15 Euro für die normale Stunde. 20 Euro pro Stunde für Sonderreinigungen. Der Mindestlohn liegt erst ab 2023 bei 12 Euro.

Wie kann man der Reinigungskraft helfen?

Wenn Sie bei mir daheim zur Reinigung kämen, wie erleichtere ich Ihnen die Arbeit?

Putzfee: Am besten geht es, wenn keiner da ist. Eine Reinigungskraft machen Sie glücklich, wenn Sie sie einfach machen lassen. Ich habe eine Kundin, die wechselt zum Beispiel immer die Räumlichkeit, wenn ich da bin, sodass ich ungestört bin.

Wie kommen Sie in Corona-Zeiten zurecht?

Putzfee: Es ist gerade alles aufwendiger, das ist klar. Und viele Privatkunden haben zunächst gesagt, bleiben Sie lieber erst mal zu Hause. Ab April bin ich aber wieder ausgebucht und nehme keine Kunden an. Die Nachfrage ist sehr groß.

Lästige Arbeit wie der Hausputz kann Spaß machen, wenn man im Team arbeitet. Bild: Christin Klose, dpa

Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die eine Reinigungskraft haben muss?

Putzfee: Vertrauenswürdig muss man sein. Zuverlässig, freundlich und schnell. Sich nichts zuschulden kommen lassen. Aber das versteht sich von alleine.

Und wie belohnen Sie sich nach getaner Arbeit?

Putzfee: Mit einer Tafel Schokolade.

Hinweis: Die Reinigungskraft mit der wir gesprochen haben, ist viel in Privathaushalten gebucht und wollte deshalb nicht mit Namen in der Zeitung stehen. Sie schlug vor, sie einfach Putzfee zu nennen.

