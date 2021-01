20:05 Uhr

So gut fangen Luftfilter Aerosole ein

Luftfilter können Aerosole aus der Luft entfernen, zeigt ein aktueller Test der Stiftung Warentest. Das kann das Corona-Ansteckungsrisiko mindern, befreit aber nicht von der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Von Harald Czycholl

Mittlerweile wissen wir es alle: Das Coronavirus überträgt sich durch winzig kleine Aerosole, die beim Atmen oder Sprechen verbreitet werden. „Der gefährlichste Infektionsweg des Sars-CoV-2-Virus geht über die Luft“, betont Joachim Curtius, Professor für Experimentelle Atmosphärenforschung an der Universität Frankfurt. „Studien zeigen, dass infektiöse Sars-CoV-2-Viren in Aerosolen auch mehr als drei Stunden nach der Emission noch nachgewiesen werden können und dies mehrere Meter weit entfernt von ihrer Ursprungsquelle.“

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, tragen wir Maske, halten Abstand und lüften viel frequentierte Räume regelmäßig. Doch Letzteres durchzuhalten fällt schwer bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt. Abhilfe schaffen können mobile Luftfilter – versprechen zumindest die Hersteller. Die Stiftung Warentest hat überprüft, ob das stimmt und die drei Luftfilter-Testsieger aus einem Test von Anfang vergangenen Jahres einem Corona-Nachtest unterzogen. Die Ergebnisse im Überblick.

Welche Luftreiniger filtern Aerosole am effektivsten?

Getestet wurden der Philips AC2889/10, der Rowenta Intense Pure Air Connect PU6080 sowie der Soehnle Airfresh Clean Connect 500, die alle zwischen 250 und 350 Euro kosten. Die gute Nachricht: Alle drei Luftfilter reinigen die Luft gut von Aerosolen – zumindest im Neuzustand. Dann sind umgerechnet auf einen Raum mit 16 Quadratmetern Fläche und 40 Kubikmetern Raumvolumen nach 20-minütiger Laufzeit die meisten virengroßen Tröpfchen aus der Luft gefiltert, so das Ergebnis der Stiftung Warentest. Bei Philips und Rowenta liegen die Werte bei 95 Prozent, beim Soehnle-Gerät bei 90 Prozent. Wer Viren und Aerosolpartikel aus der Raumluft filtern will, sollte die Luftreiniger grundsätzlich nicht auf der Automatikstufe laufen lassen, weil die Sensoren in den Geräten Aerosol-Partikel nicht erkennen und die Automatik dann unter Umständen einfach runterschaltet. Sicherer ist es, die Geräte durchgängig auf höchster Stufe laufen zu lassen.

Wie sind die Systeme aufgebaut?

Mobile Luftfilter verfügen meist über ein dreistufiges Filtersystem: Unter dem Gehäuse fängt ein Vorfilter zunächst grobe Fusseln ab. Dann erwischt ein Filter aus feinen Fasern Feinstaub, Pollen und größere Tröpfchen in der Luft - Feinstaub ist teils kleiner als ein millionstel Meter, Pollen sind bis zu einem zehntausendstel Meter dick, etwa wie ein Haar. Dann folgt ein dritter Filter aus Aktivkohle, der Gerüche und gasförmige Verbindungen wie Atem-Aerosole oder auch Lösungsmittel bindet. Professionelle Filteranlagen verfügen zudem noch über sogenannte Hepa-Filter, die je nach Filterklasse bis zu 99,995 Prozent aller Schwebteilchen aus der Luft entfernen. Solche Reinigungsraten lassen sich aber mit herkömmlichen Luftreinigern für den Hausgebrauch, wie sie die Stiftung Warentest untersucht hat, nicht erzielen.

Wie häufig müssen die Filter gewechselt werden?

Die Gebrauchsanleitungen variieren bei den empfohlenen Wechselintervallen der Filter: Mal wird ein Wechsel nach sechs Monaten empfohlen, mal nach 4320 Stunden, was bei einem täglichen Betrieb von acht Stunden einem Zeitraum von etwa 18 Monaten entspricht. Werden die Anlagen aber primär dazu genutzt, Aerosole aus der Luft zu filtern, rät die Stiftung Warentest zu häufigeren Wechselintervallen. Denn mit fortschreitender Benutzung lässt die Filterleistung der Geräte und damit deren Schutzwirkung teils deutlich nach: Im Test der Stiftung Warentest, in dem der Alterungsprozess dadurch simuliert wurde, dass jedes Filtergerät den Rauch von 100 Zigaretten aufnahm, filterte das Soehnle-Gerät nur noch 46 Prozent der Aerosol-Partikel aus der Luft. Beim Rowenta-Luftfilter waren es immerhin noch 80 Prozent, beim Philips-Gerät sogar noch 90 Prozent.

Lockdown: Corona-Regeln seit 16. Dezember 2020 1 / 5 Zurück Vorwärts Weihnachten An Heiligabend und Weihnachten (24. bis 26. Dezember) dürfen zum eigenen Haushalt noch vier weitere Menschen hinzukommen - die Zahl der weiteren Haushalte spielt keine Rolle. Auch hier zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit. Es gilt aber in Bayern eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Silvester Es gelten die allgemeinen Corona-Maßnahmen, was Zahl der Kontakte und Ausgangssperre anbelangt. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gilt an Silvester bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Außerdem gibt es ein Feuerwerksverbot an belebten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Es gilt zwar nicht direkt ein Böllerverbot, der Verkauf von Feuerwerk ist aber untersagt.

Einzelhandel Die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels ist untersagt. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel einschließlich Direktvermarktung, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel und der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Wochenmärkte sind nur zum Verkauf von Lebensmitteln zulässig. Der Großhandel bleibt geöffnet. Die danach ausnahmsweise geöffneten Geschäfte dürfen über ihr übliches Sortiment hinaus keine sonstigen Waren verkaufen

Dienstleistungen Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr, bei denen körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, sind untersagt. Das schließt neben Massagepraxen, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und ähnlichen Betrieben auch Friseure ein. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien oder Podologie bleiben weiter möglich.

Gastronomie In der Gastronomie sind nur die Abgabe und Lieferung von Speisen und Getränke zulässig. Bei der Gastronomie einschließlich Imbissständen wird der Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort untersagt. Kantinen bleiben offen.

Wie hoch sind die laufenden Kosten?

Kosten fallen beim Einsatz von mobilen Luftfiltern für Strom sowie den regelmäßigen Austausch der Filter an. Bei acht Stunden Betrieb täglich auf der höchsten Stufe kann man laut Angaben der Stiftung Warentest bei Einsatz eines Luftfilters mit zusätzlichen Stromkosten von rund 50 Euro im Jahr rechnen. Bei den Filtern unterscheiden sich die Preise je nach Hersteller deutlich: Sie reichen von 39 bis zu 140 Euro für ein Filterset aus Aktivkohle- und Partikelfilter.

Kann man beim Einsatz von Luftfiltern auf Lüften und Hygieneregeln verzichten?

So gut die Geräte auch filtern – es bleibt immer ein Restrisiko. Und dieses steigt mit der Raumgröße und der Anzahl der anwesenden Personen, denn wenn ein Infizierter atmet, spricht oder gar hustet, liefert er immer neue Viren nach. Die mobilen Geräte würden keinen Ersatz für konsequente Lüftungsmaßnahmen darstellen, heißt es beim Umweltbundesamt. Sie könnten das Lüften jedoch als unterstützende Maßnahme ergänzen. Abstand halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind demzufolge ebenfalls weiterhin notwendig.

Sind Luftfilter eine Lösung für Schulen? Bild: Caroline Seidel, dpa

Können handelsübliche Luftfilter auch in Klassenzimmern genutzt werden?

Schon in größeren Räumen wie einem Wohnzimmer, in dem sich bei einem geselligen Abend mehrere Personen aufhalten, stoßen die getesteten Luftfilter für den Hausgebrauch an ihre Grenzen. Noch schwieriger sieht es bei einem 50 Quadratmeter großen Klassenzimmer mit knapp 30 Schülern aus: Dazu wären diese Luftreiniger zu klein. Und auch Luftfilteranlagen mit größerer Kapazität seien in Schulen nur als flankierende Maßnahme sinnvoll, heißt es beim Umweltbundesamt. „Klassenräume müssen in den Pausen in jedem Fall konsequent über weit geöffnete Fenster am besten im Durchzug gelüftet werden.“

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen