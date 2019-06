vor 2 Min.

So leicht lässt sich die Amarenakirsche selbst zubereiten

Wir haben es ausprobiert und es funktioniert tatsächlich: Echte Amarenakirschen kann man aus nur zwei Zutaten kinderleicht selber machen.

Von Michael Pohl

Wir kennen das: Ein perfekter Sommereisbecher wird erst mit den lecker süßen Amarenakirschen richtig italienisch. In den Sommermonaten gibt es Kirschen fast im Überfluss, vor allem wenn man einen Kirschbaum im Garten hat.

Amarenakirschen selbst gemacht: Ohne Kirschkompott und ohne Rumtopf

Im Kirschkompott werden die roten Sommerfrüchte leider oft leicht matschig, im Rumtopf werden sie zu kleinen Alkoholbomben. Als italienische Amarenakirschen behalten sie dagegen ihre verführerische dunkelrote Farbe und einen besonders knackigen Biss samt leckerem Sirup.

Die Zubereitung ist denkbar einfach: Pro 100 Gramm Sauerkirschen 100 Gramm Zucker nehmen. Kirschen waschen und entkernen. Einmachgläser in kochendem Wasser sterilisieren. Kirschen und Zucker in die Gläser füllen, verschrauben und zwei bis fünf Wochen auf der Fensterbank oder einem nicht heißen Platz auf Balkon oder Terrasse an einem hellen Platz aufstellen.

Wie Sie Amarenakirschen ganz einfach im Einmachglas zubereiten

Im Sonnenlicht kandieren die Früchte, der Saft wird zu Sirup. Die Kirschen sollten sauber gewaschen und beim Ziehenlassen nicht lange über 30 Grad warm werden, sonst gären sie. Alle paar Tage die Gläser vorsichtig schütteln. Eine feine Bitternote bildet sich, wenn man ein paar Kerne unten auf den Glasboden gibt. Nach spätestens 40 Tagen ab in die Vorratskammer. Fertig!

