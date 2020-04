vor 36 Min.

So unterscheiden Sie Petersilienwurzel und Pastinake voneinander

Pastinake oder Petersilienwurzel? Bestimmen lassen sich die Gemüsesorten an ihrem Duft.

Laien können manche Gemüsesorten nur sehr schwer voneinander unterscheiden. Dieses Problem taucht oft bei Pastinake und Petersilienwurzel auf. Ihr Geruch sorgt jedoch für Klarheit.

Ist es eine Pastinake oder eine Petersilienwurzel? Beide Gemüsesorten sind weiß und sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Wer genau hinschaut, kann auch optisch bereits einen Unterschied entdecken: Während der Blattansatz bei der Pastinake eingesunken ist, wölbt sich dieser bei der Petersilienwurzel wie ein kleiner Berg nach oben, erläutert der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer in Bonn. Die Pastinake hat außerdem einen dickeren Kopf und ist weicher.

Pastinake und Petersilienwurzel unterscheiden

Leichter fällt die Entscheidung aber bei der Betrachtung anderer Eigenschaften: Geschmack und Geruch sind sehr unterschiedlich. Während eine Petersilienwurzel intensiv nach Petersilie duftet und schmeckt, kommt bei der Pastinake die Verwandtschaft zur Möhre zum Tragen. Beim Kochen ist die Pastinake ist eine milde Alternative zur Petersilienwurzel, denn sie schmeckt eher leicht süß bis nussig und erinnert an Sellerie oder eben Möhren, erläutert der Verbraucherinformationsdienst aid.

Pastinake und Petersilienwurzel: Tipps für Zubereitung und Aufbewahrung

Beide Wurzelgemüse können roh oder gegart zubereitet werden. Pastinaken schmecken in Suppen und Eintöpfen, aber auch als Salat, in Gemüsebratlingen oder in Scheiben geschnitten und frittiert. Gemischt mit Äpfeln, Roter Bete und anderen Wurzelgemüsen, kann man aus ihnen außerdem einen leckeren Saft oder Smoothie zubereiten. Sowohl Wurzelpetersilie als auch Pastinake sollten vor dem Verarbeiten gründlich unter fließendem Wasser gereinigt und dann geschält werden.

Beim Kauf von Pastinaken und Petersilienwurzeln rät die Landwirtschaftskammer Niedersachsen zu kleine Exemplaren, denn je kleiner, desto zarter sind beide Wurzelgemüse im Geschmack. Die Schale sollte fest und unversehrt sein. Petersilienwurzeln und Pastinaken sind relativ lang haltbar: Bis zu zehn Tage lang lassen sie sich im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren, wenn sie nach dem Kauf in ein feuchtes Tuch eingewickelt werden. (AZ, dpa)

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.

