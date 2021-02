07:41 Uhr

Sollte man beim Putzen Handschuhe tragen?

Plastikhandschuhe sind in vielen Haushalten regelmäßig im Einsatz. Eine Hauswirtschafterin verrät, ob Putzhandschuhe verträglich sind. Ihre Antwort ist deutlich und erstaunlich.

Von Christina Heller

Da sitzt man vor der Toilette und weiß: Jetzt führt kein Weg mehr daran vorbei, man muss hineingreifen und kräftig schrubben, sonst wird das Ding ja nie sauber. Aber egal, wie oft man es schon gemacht hat, der Griff ins Klo fordert immer ein bisschen Überwindung. Und spätestens dann fragt man sich als Putzkraft im heimischen Haushalt: Wäre es nicht sinnvoller, mit Handschuhen zu putzen? Dann kämen die Hände wenigstens nicht in direkten Kontakt mit all den Keimen, die sich vor der Reinigung auf allen Oberflächen tummeln. Und auch die Haut wäre nach dem Saubermachen nicht so angegriffen. Sollte man also zum Putzen lieber Handschuhe tragen?

Handschuhe beim Putzen: Das sagt eine Expertin

Birgit Billy, Hauswirtschafterin beim Verbraucherservice Bayern in Augsburg, kennt diese Überlegungen. Und sie hat darauf eine ganz klare Antwort: Handschuhe sind zum Putzen im Alltag völlig überflüssig – und gar nicht so unproblematisch. „Für private Haushalte würde ich Handschuhe eher nicht empfehlen“, sagt sie. Schon gar nicht, wenn man länger als 20 Minuten am Stück schrubbt.

Der Grund: Die meisten Menschen tragen günstige Einmal-Handschuhe im Haushalt. Doch die bestehen aus nicht besonders guten Materialien, die wiederum Allergien auslösen können oder deren Schadstoffe in die Haut eindringen können. „Wenn Sie Handschuhe tragen, dann besser die, die innen mit Baumwolle beschichtet sind“, sagt Billy. Wer sie nutzt, sollte sie nach dem Tragen wenden, mit heißem Wasser auswaschen und danach auf links trocknen lassen.

Weshalb Putzhandschuhe schlecht für die Haut sein können

Doch überzeugt ist die Expertin von Putzhandschuhen nicht. Das Problem: Beim Putzen schwitzen die Hände. Und aus dem Handschuh kann die Feuchtigkeit nicht austreten. Die Folge: Die Haut quelle auf und werde so zugänglicher für Bakterien, weil sie mehr Angriffsfläche haben, sagt die Fachfrau. Stattdessen rät Billy, dazu die Hände nach dem Putzen gründlich zu waschen und zu Putzmitteln zu greifen, die nicht so scharf und deshalb hautverträglicher sind. Und natürlich sollte man die Hände gut pflegen, sagt sie.

