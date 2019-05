"Status Ads": Ab 2020 gibt es Werbung auch bei WhatsApp

Der Messenger-Dienst WhatsApp kam bisher ohne Werbung aus. Doch ab 2020 soll sich das ändern. Details zum Format wurden beim Facebook Marketing Summit bekannt.

Chatten ohne Werbung - das war bislang beim Messenger-Dienst WhatsApp möglich. Doch damit ist bald Schluss. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Facebook-Konzern, zu dem WhatsApp seit 2014 gehört, diese Veränderung angekündigt. Nun wurden weitere Details zum Format und Beginn der Werbung im Rahmen des Facebook Marketing Summits in Rotterdam bekannt.

Die Werbeanzeigen auf WhatsApp sollen demnach ab 2020 - und nicht wie zunächst angenommen in diesem Jahr - eingeführt werden. Das twitterte Social-Media-Experte Olivier Ponteville vom Facebook Marketing Summit 2019 im niederländischen Rotterdam, wo der Konzern vor geschlossener Gesellschaft über wichtige Neuerungen informierte.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj