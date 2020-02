"Stets bemüht": Was bedeutet diese Bewertung im Zeugnis genau?

Theorie und Praxis...



Wie schon seit vielen Jahren - und das fortwährend sowie pausenlos - wird von Voraussetzungen für die korrekte Ausstellung von Arbeitszeugnissen gesprochen, geschrieben - und ich möchte sagen: lamentiert. Denn einer immer wieder auftretenden Problematik werden alle diese Ausführungen nicht gerecht: Wie sieht es mit Form, Inhalt und Terminen von Arbeitszeugnissen für Führungskräfte aus, die infolge einer Insolvenz ein Unternehmen verlassen (müssen)?



Ganz besonders wichtig sind diese Aspekte für ein Arbeitszeugnis, auf das auch (ehemalige) Arbeitnehmer einen Anspruch haben, die der zweiten Führungsebene angehören bzw. angehört haben, wie z.B. Bereichsleiter, Hauptabteilungsleiter oder Leiter von Stabsstellen, die alle dem (alten) Vorstand direkt unterstellt waren.



Sowohl in insolventen Unternehmen, die abgewickelt werden, als auch in Unternehmen, die in "Insolvenz in Eigenverwaltung" weitergeführt werden, scheidet in der Regel der alte Vorstand aus dem Unternehmen aus. Doch nur die Mitglieder dieses alten Vorstandes, ganz besonders dann, wenn es sich um einen Alleinvorstand handelt, kennen die ausscheidenden Führungskräfte der zweiten Führungsebene und ihre Leistungen wirklich. Kein neuer Vorstand, seien es Sanierer oder Insolvenzverwalter, können die Arbeitsleistungen dieser vorgenannten Führungskräfte beurteilen.



Doch gerade der ausscheidende alte Vorstand ist häufig nicht in der Lage, ein Arbeitszeugnis für die genannte Personengruppe rechtzeitig bis zum Ausscheiden auszustellen. Er ist in der Regel bis zur Belastungsgrenze - oder auch darüber hinaus - damit beschäftigt, das Unternehmen an Sanierer und/oder Insolvenzverwalter zu übergeben. Häufig leiden diese ausscheidenden Vorstände unter enormen gesundheitlichen Belastungen, erleiden Nervenzusammenbrüche oder gleich einen umfassenden Burnout. Und manche landen auch noch in Untersuchungshaft, wegen des Verdachts krimineller Handlungen in Verbindung mit der Insolvenz.



Wann soll dann bitte der alte Vorstand die Zeit und Ruhe finden, für seine ehemaligen Führungskräfte, die ihm unterstanden, ein Arbeitszeugnis auszustellen?



Ein solches - vor allem korrektes - Arbeitszeugnis entsteht dann häufig erst nach dem Ausscheiden von Vorstand und genannten Führungskräften. Dann können weder das Datum dieses Zeugnisses mit dem Datum des Ausscheidens übereinstimmen, noch kann - oder besser: darf - der ehemalige Vorstand das Original-Briefpapier des ehemaligen Arbeitgebers benutzen. Dies sollte und muss endlich auch den Personalentscheidern in anderen Unternehmen bewusst gemacht werden!



Das Ausblenden dieses Themas und dieser Fakten hilft niemand! Vielmehr kann es den ausgeschiedenen Führungskräften schaden. Wer eine Führungskraft schlechter beurteilt, weil diese von ihrem ehemaligen Vorstand ein Zeugnis erhalten hat, das auf privatem Papier dieses ehemaligen Vorstandes geschrieben und mit einem korrekten - späteren - Datum versehen wurde, stellt nur seine wahre Ahnungslosigkeit von immer wieder auftretenden Gegebenheiten in der Wirtschaft unter Beweis. Man möchte fast schon von Inkompetenz dieser Personalentscheider sprechen..., vor allem, wenn diese Personalentscheider ein Zeugnis des neuen Vorstandes bevorzugen, das zwar auf Firmenpapier und mit korrektem Datum geschrieben wurde, aber von einer Person unterzeichnet wurde, das diese Führungskraft vielleicht erst seit drei Monaten - wenn überhaupt - kennt. Solch ein neuer Vorstand, sei es Sanierer oder Insolvenzverwalter, kann in der Regel, von Ausnahmen abgesehen, kein korrektes Zeugnis für vorgenannte Führungskräfte ausstellen.



Es wäre mehr als hilfreich - und vor allem besser und korrekt -, wenn in solchen Beiträgen zum Thema "Arbeitszeugnis" endlich diese Fakten ihre gebührende Berücksichtigung finden würden. Dann würde endlich der dringend erforderliche Schritt von einer fehlerhaften, weil unvollständigen, Theorie zur Realität vollzogen.