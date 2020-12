Steuererleichterung im Januar: Familien werden deutlich entlastet

Steuerklasse 6:

In diese Steuerklasse werden Arbeitnehmer mit einem zweiten Einkommen zusätzlich eingestuft. In so einem Fall erhält der Arbeitnehmer also zwei Steuerklassen, also zum Beispiel Klasse 1 für den einen Job, Klasse 6 für den Zweitjob. Dabei wird immer der schlechter bezahlte Job über Klasse 6 besteuert - hier gibt es viele Freibeträge nicht, die in anderen Steuerklassen vorgesehen sind.

Quelle: steuerklassen.com