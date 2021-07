Tanken

01.07.2021

Benzinpreis auf dem Höchststand: Die Fahrt in den Urlaub wird teuer

Die Anzeige einer Tankstelle an der Autobahn A7 Anfang Juni. Die steigenden Ölpreise sorgen auch für teures Benzin.

Plus Für den Liter Benzin der Marke Super E10 zahlte man Ende Juni im Schnitt 1,50 Euro. Der Preisanstieg hat vor allem zwei Ursachen – und er ist wohl längst nicht vorbei, wie ein Rohstoff-Analyst warnt.

Von Sophia Huber

Man erinnert sich an den April vor einem Jahr: Ein Liter Super kostet zeitweise knapp 1,10 Euro. Egal, zu welcher Tankstelle man fährt – überall ist das Benzin so billig. Lange vorbei. Jetzt muss man wieder nach der Tankstelle mit den niedrigsten Preise suchen. Um die Nachmittagszeit kann man derzeit beispielsweise in Augsburg kaum unter 1,50 Euro Benzin der Sorte Super tanken. Die Preise sind nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie und dem Auslaufen der befristeten Mehrwertsteuersenkung längst wieder auf Vorkrisenniveau gestiegen.

