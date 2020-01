vor 37 Min.

Tipps gegen Heiserkeit: Im Winter sollten Sie die Stimme schonen

Heiserkeit trifft im Winter viele Menschen. Schweigen kann dann wichtig sein - es helfen aber auch weitere Tipps dabei, mit voller Stimme durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Von Anette Brecht-Fischer

Husten und Schnupfen sind in der kalten Jahreszeit weit verbreitet. Häufig hat das auch negative Auswirkungen auf die Stimme. Sie klingt dann rau, irgendwie brüchig und heiser. Im Normalfall ist das nicht weiter schlimm, denn mit dem Abklingen der Erkältung erholt sich auch die Stimme. „Vorausgesetzt, ich schone meine Stimme und spreche ökonomisch“, heißt es von der Berufsfachschule für Logopädie an der Hochschule Fresenius in Frankfurt am Main. „Wer der Stimme keine Ruhe gönnt, erhöht die Gefahr chronischer Entzündungen.“

Tief im Rachen, im Kehlkopf, werden die Töne erzeugt, die für unser Sprechen und Singen nötig sind. Der Rachen mündet in zwei Ausgängen, in die Speiseröhre und in die vor ihr liegende Luftröhre. Der Kehlkopf stellt den oberen Abschluss der Luftröhre dar. Damit beim Essen beziehungsweise beim Schlucken keine Nahrung in die Luftröhre gelangt, wird diese durch den Kehlkopfdeckel verschlossen. Danach öffnet sich dieser wieder, sodass die Luft ungehindert ein- und ausgeatmet werden kann.

Der Kehlkopf selbst besteht aus mehreren Knorpeln, Muskeln und Bändern, die – fein aufeinander abgestimmt – zusammenarbeiten, um Töne zu erzeugen. Etwa in seiner Mitte sitzen die Stimmbänder beziehungsweise die Stimmlippen, die wie der gesamte Kehlkopf von Schleimhaut überzogen sind. Die Öffnung zwischen ihnen bezeichnet man als Stimmritze. Beim Atmen ist die Stimmritze geöffnet. Soll ein Ton gebildet werden, geht das nur beim Ausatmen, indem die ausströmende Luft die dann geschlossenen Stimmlippen zum Vibrieren bringt, wodurch Schallwellen entstehen. Die Tonhöhe ist abhängig von der Frequenz, mit der die Stimmlippen schwingen. Diese wiederum hängt mit der Spannung der Stimmbänder zusammen.

„Man kann sich das wie bei einem Musikinstrument, beispielsweise einer Harfe, vorstellen“, heißt es von der Uniklinik Würzburg. „Ist die Saite locker gespannt, ergibt sich ein tieferer Ton, ist sie straff gespannt, klingt der Ton höher.“ Erst das Zusammenspiel von Rachen, Mund und Nasenhöhle als Resonanzraum formt aus dem Ton die Stimme. Wenn bei einer Erkältung die Schleimhäute in diesem Bereich gerötet und geschwollen sind, macht sich das meist auch an der Stimme bemerkbar.

Heiserkeit: Erkältung kann zur Kehlkopfentzündung führen

Eine Erkältung – in den allermeisten Fällen durch Viren verursacht – kann auch zu einer Kehlkopfentzündung, einer Laryngitis, führen. Die Erreger haben dann die Schleimhaut des Kehlkopfes befallen und verursachen heftige Symptome: Die Stimme ist heiser. Jedes Sprechen tut weh. Man fühlt sich abgeschlagen und manchmal kommt noch Fieber hinzu. Häufig wird das Ganze von Schluckbeschwerden und Schnupfen begleitet. Heizungsluft, die die Schleimhäute austrocknet, verschlimmert die Symptome. Eine erkältungsbedingte Laryngitis heilt meist von alleine ab. „Antibiotika braucht man selten. Sie sind nur bei einer nachgewiesenen bakteriellen Infektion sinnvoll“, erklären die Experten. Eine Kehlkopfentzündung kann darüber hinaus auch durch mechanische Reize entstehen wie etwa durch lautes Reden oder Schreien.

Unabhängig von der Ursache gilt es bei einer Kehlkopfentzündung, die Stimme zu schonen und nicht zu reden. Damit die Schleimhäute im Rachen und Kehlkopf feucht bleiben, sollten die Patienten häufig inhalieren. Dazu eignet sich Salzwasser, aber auch Thymian- oder Salbeitee. Kamille ist nicht angeraten. Das trocknet die Schleimhäute aus. Wenn Probleme mit der Stimme auftauchen oder Heiserkeit länger als drei Wochen besteht, sollte die Ursache unbedingt von einem HNO-Arzt abgeklärt werden. Vorbeugend kann man eine ganze Menge tun, um pfleglich mit seiner Stimme umzugehen und Stimmstörungen zu vermeiden.

Das fängt mit der Vermeidung eigentlich ganz gewöhnlicher Verhaltensweisen an: Flüstern und Räuspern sind zum Beispiel ganz schlecht. Beides belastet den Stimmapparat ungemein. Außerdem gefährden größere Mengen an hochprozentigem Alkohol, scharfe Gewürze, zu kalte oder zu heiße Getränke und das Rauchen die Stimme. Gut sind dagegen alle Maßnahmen, die die Schleimhäute in Nase, Rachen und Kehlkopf feucht halten: Viel und regelmäßig trinken ist unabdingbar, vor allem Wasser und Kräutertees.

