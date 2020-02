06:57 Uhr

Tote Hasen in den Biomüll? - Die wichtigsten Tipps zur Mülltrennung

Abfälle werden in eine Tonne gekippt. Die richtige Mülltrennung ist manchmal gar nicht so einfach.

Immer wieder landet Abfall in der falschen Tonne. Mancher Müll ist schwer zu trennen - dabei ist das in einem Fall besonders wichtig. Wissen Sie, wie's geht? Testen Sie ihr Wissen im Quiz.

Eigentlich ist Mülltrennen nicht schwer. Papier gehört in die Papier-Tonne, die Bananenschale in den Biomüll. Doch soll der Deckel vom Schraubglas abgemacht werden, bevor es in den Glascontainer kommt? Und der Fischrest, darf der in den Biomüll?

Im Großen und Ganzen ist also alles klar, aber die exakte Mülltrennung ist eine Frage von Details. Immer wieder landen Dinge in den Tonnen, die dort nicht hineingehören. Im Landkreis Augsburg ist für den Müll der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB), ein Eigenbetrieb des Landkreises, zuständig. Die AWB-Werkleiterin, Daniela Bravi, erklärt, in welchen Bereichen falsch einsortierter Müll vorkommt - und beantwortet fünf wichtige Fragen.

1. Toter Hase, Fischreste, Fleisch: Was darf (nicht) in den Biomüll?

Bravi sieht das Problem von falsch einsortiertem Abfall vor allem im Bioabfall. „Womit wir am meisten zu kämpfen haben, sind die kompostierbaren Bioplastikbeutel Der Landkreis hat im vergangenen Jahr aus 30.000 Tonnen Biomüll 600 Tonnen wegen Störstoffen aussortieren müssen“, schildert Bravi.

Störstoffe. Das sind die Materialien, die nicht verrotten. Oder im Fall der kompostierbaren Müllbeutel eben nicht schnell genug, der Müll bleibt nicht so lange in der Anlage, dass die Beutel zersetzt werden könnten. Laut Bravi würden diese in lauter Einzelteilen in der Erde landen, die einmal als Kompost verkauft werde. Und diese Erde müsse dann gesiebt oder, wenn sich die Tütenteile nicht mehr trennen lassen, aussortiert werden. Besser sei es, wenn man den Bioabfall in eine Papiertüte vom Bäcker fülle oder in eine Zeitung einwickle.

Im Biomüll gab es schon den einen oder anderen seltsamen Fund: „Zwei Wochen vor Ostern haben wir einmal einen toten Hasen gefunden. Und auch schon mal eine Biotonne voller Schlachtabfälle. Das ist dann kein Fehlwurf mehr, sondern bewusst falsch eingeworfen“, sagt Bravi. Im Papiermüll sei einmal ein ganzes Brot entdeckt worden, „aber da hat halt jemand den falschen Tonnendeckel erwischt. Die Papiertonne versteht eigentlich jeder“, sagt Bravi. Bioabfall sei schwieriger. Man könne sich merken: „Die Biotonne ist ein Vegetarier.“ Fisch- und Fleischreste müssen in den Restmüll.

Doch viel häufiger als tote Haustiere gibt es Plastik in der braunen Tonne, schildert auch Dieter Braun, Vertriebsleiter der Abfallverwertung Augsburg (AVA). Auf deren Gelände in Lechhausen wird der Abfall verwertet. „Wir finden in der Biotonne regelmäßig Plastikfolien, Blumentöpfe aus Kunststoff und auch Windeln“, berichtet Braun. Doch warum landen solche Dinge immer wieder darin? „Ich denke, es ist häufig Unachtsamkeit. Oft wird der Biomüll in dünnen Plastiktüten im Haushalt gesammelt und dann mit der Tüte in der Tonne entsorgt“, sagt Braun. Die vollen Windeln kann er sich nicht erklären, er hofft auf ein Versehen.

2. Warum dürfen im Biomüll keine Störstoffe vorhanden sein?

Braun betont, dass die Gartenabfälle und Obstreste ein wertvoller Rohstoff sind. „Wir produzieren damit Biogas, das wir ins Erdgasnetz einspeisen oder es entsteht Kompost, der in die Landwirtschaft geht. Bei uns wird auch Flüssigdünger hergestellt, der mit Gülle vergleichbar ist“, schildert Braun die Möglichkeiten, den Bioabfall weiterzuverarbeiten.

Doch damit aus Apfelstrünken und Salatresten auch Biogas oder Flüssigdünger wird, muss der Abfall eben richtig entsorgt werden. „Schüler fragen mich oft, was mit dem Müll passiert. Ich antworte ihnen dann, dass das davon abhängt, was man damit macht“, sagt Braun. „Kommt eine Bananenschale in einen Abfalleimer in der Stadt, landet sie in der Verbrennungsanlage, wirft man sie zu Hause in den Biomüll, kommt die Schale in die Vergärungsanlage“, schildert der Vertriebsleiter. Und somit in den Kreislauf, in dem sie weiterverarbeitet werden kann. Grundsätzlich sei es aber wichtig, erstmal Müll zu vermeiden. Wenn er dann anfalle, solle er eben dort landen, wo er auch weiterverarbeitet werden könne.

Die Stadt Augsburg führt auf Anfrage an, dass aus Platzmangel ein Vier-Tonnen-System in der Stadt nur schwer installierbar sei. Auch der Fuhrpark müsste aufgerüstet werden.

3. Warum dürfen manche Materialien aus Plastik in den gelben Sack und andere nicht?

Die Entsorgung gestaltet sich bisweilen aber auch kompliziert. Die Werkleiterin des AWB führt einen leeren Farbeimer als Beispiel für den Landkreis Augsburg an: „Der Kübel ist Verpackungsabfall und kommt in den gelben Sack. Wenn Sie aber einen Putzeimer aus demselben Kunststoff haben, dann soll der zum Wertstoffhof.“ Laut Bravi ist das eine Frage der Finanzierung. Denn jeder Hersteller müsse seine Verpackung über ein sogenanntes duales System – beispielsweise den Grünen Punkt – lizensieren lassen. Wer den Farbeimer kauft, habe also bereits für dessen Entsorgung über den gelben Sack oder die gelbe Tonne bezahlt – beim Putzeimer eben nicht.

Das gilt aber nicht für die Haushalte in der Stadt Augsburg, für die der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) zuständig ist. Wie dieser auf Anfrage mitteilt, darf ein Kunststoffeimer – unabhängig davon, ob es sich um einen Farb- oder Putzeimer handelt – in die Wertstofftonne für Kunststoffe und Metalle. Grundsätzlich gelte, dass Gegenstände aus Kunststoff, Metall und Verbundstoff in der Wertstofftonne entsorgt werden dürfen – auch wenn Bürger noch nicht die sonnengelbe Tonne haben.

4. Was landet noch in den Mülltonnen, was dort nicht hingehört?

Der AWS listet noch weitere Stoffe auf, die falsch entsorgt werden: Elektrogeräte müssen zum Wertstoff gebracht werden, Windeln kommen in den Restmüll, ebenso wie Papiertaschentücher, die – entgegen ihres Namens – nicht in die Papiertonne gehören. Buntes Glas, also beispielsweise blaue Flaschen, sollen in den Grünglascontainer. Glühbirnen, Glasscheiben oder Glas aus elektronischen Geräten sollen dagegen nicht im Glascontainer landen, sondern im Restmüll beziehungsweise auf dem Wertstoffhof.

Apropos Glascontainer: Wie ist es denn nun mit dem Schraubdeckel vom Senfglas? „Idealerweise werden die Deckel abgemacht und getrennt entsorgt“, sagt Bravi. Allerdings könnten die Maschinen die Deckel auch ohne Probleme aussortieren.

Worauf ist bei der Müllentsorgung sonst noch zu achten?

Die richtige Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus wird in Zukunft immer wichtiger. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Mehr Sorgen bereitet Bravi ein anderer anfallender Abfall, dessen Entsorgung in Zukunft immer wichtiger werde: Batterien und Akkus. Nur rund 50 Prozent werden laut der Werkleiterin über die entsprechenden Stellen, wie Wertstoffhöfe oder Annahmestellen, entsorgt. Der Rest liege im Keller rum oder werde im Restmüll entsorgt. „Batterien und Lithium-Ionen-Akkus müssen speziell behandelt werden. Mitarbeiter kleben die Pole ab, vor dem Transport werden die Batterien dann mit Sand bedeckt, damit keine Brandgefahr besteht.“ Bei Elektrogeräten müssten die Batterien vor der Entsorgung entfernt werden.

Andere Stoffe als Batterien fallen aber deutlich häufiger in den Haushalten der Bürger an. Beispielsweise Papier. Das ist aber nicht immer ein Fall für die grüne Tonne. Schmutziges und nasses Papier soll laut AWS in den Restmüll.

Manche Produkte machen es dem Verbraucher auch besonders schwer: Jogurtbecher mit Papierummantelung. Das Papier soll den Becher stabilisieren, so dass weniger Plastik benötigt wird. Die Trennung läuft im Idealfall so ab: Der Papiermantel kommt in die grüne Tonne, der Aluminiumdeckel wird ganz vom Becher entfernt und zusammen mit dem Plastik in den gelben Sack oder die gelbe Tonne geworfen. So können die unterschiedlichen Materialien besser recycelt werden. Daher den Deckel auch nicht in den Becher stopfen. Mülltrennung – eigentlich ganz einfach und doch so kompliziert.

