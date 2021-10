Der Trompetenbaum schützt gegen Mücken

Der Trompetenbaum hat viele Eigenschaften, die Gärtnern gefallen. Dazu zählt der Schutz gegen Mücken und das schnelle Wachstum.

Er startet spät ins Jahr und wirft als einer der ersten die Blätter ab. Aber was der Trompetenbaum (Catalpa bignonioides) dazwischen inszeniert, das macht ihn zu einem wahren Gartenschatz.

Wachstum beim Trompetenbaum ist schnell

Die Art wächst recht stattlich und passt sehr gut in mittelgroße Gärten. Aber es gibt auch kleine Vertreter, die sich für kleine Gärten eignen. Die dekorativen Blätter prägen den ersten Eindruck des Trompetenbaums. Herzförmig und bis zu 20 Zentimeter lang erwecken sie den Eindruck von Üppigkeit, den das rasche Wachstum des Baumes noch unterstreicht. Tatsächlich sind sie es gewöhnt, aus dem Vollen zu schöpfen. In ihrer Heimat, dem Südosten der USA, wachsen sie entlang der Flussläufe. Feuchtigkeit, Humus und Mineralstoffe bietet der Boden dort im Überfluss.

Der Name Catalpa erinnert noch an diese Herkunft. Ursprünglich lautete er Catawba, so wie noch heute ein Indianerstamm im Südosten der USA heißt. Dieser Stamm hatte den prächtigen Baum zu seinem Stammeszeichen erklärt. Auch ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina trägt diesen Namen. Irgendwo dort wird ihn Thomas Walter, ein Engländer, der nach South Carolina ausgewandert war, entdeckt haben. 1788 beschrieb er den Baum als erster in seiner "Flora caroliniana".

Warum der Trompetenbaum gegen Mücken schützt

Sicher hat er dabei den typischen, strengen Geruch wahrgenommen, den die Blätter beim Zerreiben verströmen. Damit unterscheidet er sich deutlich vom Prächtigen Trompetenbaum (Catalpa speciosa), der hierzulande nur hin und wieder in den Baumschulen auftaucht. Er stammt aus dem Norden der USA, wächst stattlicher, ist frosthärter, erträgt auch magere, sandige Böden und riecht nicht. Ihm fehlen offenbar Bestandteile des Stoffgemischs aus schwach giftigem Catalpin, Catalposid sowie anderen verwandten Stoffen, das für Catalpa bignonioides typisch ist.

Diese Wirkstoffmischung erweist sich in Mücken-belasteten Regionen als wahrer Segen. Als natürliches Abwehrmittel hält der Trompetenbaum die Blut saugenden Insekten fern. In der Po-Ebene, die für ihre Mückenplage bekannt ist, entdeckte ein italienischer Baumschulbesitzer sogar eine Variante, die eine viermal höhere Konzentration von Catalpin enthalten soll. Er bietet sie unter dem Sortennamen 'Catambra' an.

Aber auch ohne diesen zusätzlichen Nutzen lohnt es sich, eine Catalpa in den Garten zu holen. Prächtig leuchten die glocken- oder trompetenförmigen Blüten im Juni und Juli in Weiß mit gelben Streifen und purpurnen Flecken im Schlund. Ist der üppige Blütensegen vergangen, reifen bohnenartige Früchte heran. Bis zu 40 Zentimeter lang hängen sie als auffälliger Schmuck an den Bäumen - was auch für den Namen "Zigarrenbaum" sorgte. Selbst wenn die Blätter gefallen sind, prägen sie die Bäume noch immer und machen sie unverwechselbar.

Im kahlen Zustand wird auch der malerische Wuchs besonders gut sichtbar. Der kurze Stamm trägt breit ausladende Äste, die eine gewölbte, runde Krone entstehen lassen. Bei alten Exemplaren neigen die Äste sich langsam zur Erde und liegen schließlich schleppenartig auf dem Boden auf. Mit im Alter 10 bis 15 Metern Höhe und 6 bis 10 Metern Breite beansprucht er allerdings einigen Platz.

Langsameres Wachstum hat die Trompetenbaum-Sorte Aurea

Etwas verhaltener wächst die Sorte 'Aurea', die im Austrieb leuchtend goldgelbe Blätter zeigt, im Sommer gelbgrün trägt und im Herbst erneut goldgelb flammt. Mit 8 bis 10 Metern Höhe und 5 bis 8 Metern Breite ist sie heutigen Gartendimensionen besser angepasst. Ähnliche Größe erreicht der in den Baumschulen selten angebotene rotlaubige Trompetenbaum (Catalpa x erubescens 'Purpurea'), der dunkel purpurn austreibt und zum Sommer hin vergrünt.

Für sehr kleine Gärten und Vorgärten ist dagegen Catalpa bignonioides 'Nana' der Baum der Wahl. Der populäre Name Kugel-Trompetenbaum charakterisiert seinen Wuchs. Von Natur aus würde die Kugel-Catalpa strauchig wachsen. Sie wird aber in der Regel auf einen Stamm veredelt, der die Krone je nach Veredlungshöhe in 4 bis 7 Metern Höhe trägt. Blüten entwickelt die Nana-Form leider nicht. Dafür nutzen Vögel sein Zweiggewirr gern als Brutplatz.