vor 49 Min.

Preise für Mietwagen in Urlaubsregionen steigen stark

Je besser die Corona-Pandemie weltweit in den Griff zu bekommen ist, desto stärker kommen die Urlauber zurück. Die Folge: Mietwagen werden in vielen Ländern deutlich teurer.

Plus Das Angebot ist knapp, die Nachfrage groß. In manchen Ländern sind die Kosten für Leihautos besonders deutlich gestiegen. Weshalb man bereits in der Heimat buchen sollte.

Von Berrit Gräber

Gut 250 Dollar, also etwa 224 Euro, für ein kleines Leihauto auf Hawaii. Pro Tag. Über 800 Euro für sechs Tage Mietauto auf Mallorca, fast doppelt so viel wie noch vor zwei Jahren: Wer seinen Sommerurlaub plant und vor Ort mobil sein möchte, bekommt im Moment Schnappatmung. Schluss mit Dumpingpreisen.

