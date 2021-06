Strom- und Gasverträge dürfen nicht mehr telefonisch abgeschlossen werden

Exklusiv Strom- und Gasverträge dürfen nach der Reform des Verbrauchervertragsrechtes und des Energiewirtschaftsgesetzes nicht mehr am Telefon verkauft werden.

Strom- und Gasverträge dürfen nach der Reform des Verbrauchervertragsrechtes und des Energiewirtschaftsgesetzes nicht mehr am Telefon verkauft werden. „Ein besonders großes Ärgernis sind telefonisch aufgeschwätzte Verträge über Strom- und Gaslieferungen“, betonte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) im Gespräch mit unserer Redaktion. „Häufig sind sich Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht bewusst, dass es um einen neuen Liefervertrag geht“. Damit sei zukünftig Schluss, betonte sie. „Vertragsschlüsse am Telefon sind in bei diesen wichtigen Verträgen zukünftig nicht mehr möglich.“

Der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, begrüßte die Reform des Vertragsrechtes. „Mit dem Gesetz für faire Verbraucherverträge hat die Koalition zum Abschluss der Legislaturperiode den Verbraucherschutz noch einmal gestärkt.“, sagte er unserer Redaktion. „Das Gesetz macht den Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher sicherer.“ Allerdings blieben einige blinde Flecken, derer sich eine künftige Bundesregierung annehmen müsse. „Dazu zählen der Schutz vor untergeschobenen Verträgen an der Haustür und die Länge der Erstvertragslaufzeiten.“ (AZ)

