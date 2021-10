Vergesslichkeit im Alter: Alkohol kann Ursache sein

Alkohol kann der Grund für Vergesslichkeit im Alter sein. Was ein Experte dazu sagt.

Bei Konzentrations- und Gedächtnisproblemen im Alter denken viele Betroffene gleich an eine Demenz. Tatsächlich kann aber auch Alkoholkonsum die Ursache dafür sein.

Vergesslichkeit: Alkohol wird im Alter schlechter vertragen

"Alkohol wird im Alter schlechter vertragen", erläuterte Prof. Siegfried Weyerer vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim mit Blick auf die "Aktionswoche Alkohol" vom 13. bis 21. Juni. Grund seien körperliche Veränderungen. Da bei Älteren beispielsweise der Wasseranteil im Körper sinkt, führe bei ihnen die gleiche Menge getrunkenen Alkohols zu einem höheren Alkoholpegel als bei jüngeren, erklärte Weyerer.

Mit zunehmendem Alter braucht nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) in Hamm auch die Leber länger für den Abbau von Alkohol. Mengen, die früher problemlos vertragen wurden, könnten deshalb zu Trunkenheit führen. Außerdem würden die Nerven im Gehirn feinfühliger für Alkohol. Daher komme es schneller zu einer Schädigung des zentralen Nervensystems.

In den USA würden deshalb bei Älteren die Richtwerte für einen bedenkenlosen Konsum nach unten korrigiert, erklärte Prof. Weyerer, der zu Alkoholkonsum im Alter geforscht hat. So werde in den USA empfohlen, dass Ältere nicht mehr als 10 Gramm Alkohol pro Tag konsumieren. Zum Vergleich: Für Frauen gelten in Deutschland 20 Gramm Alkohol am Tag als risikolos, das ist ungefähr ein Glas Wein.

Alkohol im Alter führt nicht nur zu Vergesslichkeit

Zittern, allgemeines Unwohlsein, Kopfschmerzen, ein unsicherer Gang, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und wiederholte Stürze könnten laut Prof. Weyerer auf ein Alkoholproblem hinweisen. Die DHS nennt mangelnde Aufmerksamkeit, Schwindel, Appetitverlust, Interessenlosigkeit, eine Vernachlässigung des Äußeren und Gesichtsröte als weitere Hinweise.

Häufig wüssten aber weder die Betroffenen selbst noch deren Angehörige und Ärzte, dass hinter diesen Veränderungen Alkoholprobleme stecken können, sagte Prof. Weyerer. Dabei reiche bei leichtem Alkoholmissbrauch häufig schon ein aufklärendes Gespräch, damit die Leute ihr Verhalten ändern.

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.