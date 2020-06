11:48 Uhr

Vor dem Urlaub: So gelingt eine gute Übergabe im Büro

Vor der Abreise sollten Urlauber mit ihren Kollegen klären, wer welche Aufgaben während ihrer Abwesenheit übernimmt. Ein Experte gibt acht Tipps, wie das funktionieren kann.

Von Sebastian Mayr

Noch schnell die letzten Kleinigkeiten erledigen und dann ab in den Urlaub? So einfach ist das häufig nicht. Denn das Arbeitsleben ruht in dieser Zeit nicht und ein Vertreter muss sich um die Aufgaben kümmern. Manchmal übernehmen das sogar mehrere Kollegen. Ob einer oder viele – es sollte klar sein, wer was wann zu tun hat. Josefine Steiger, Ausbildungsleiterin bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben, verrät acht Tipps für eine gelungene Urlaubsübergabe:

Wer sollte mich vertreten?

Wenn alles perfekt läuft, merkt niemand, dass sich gerade jemand anderes um ein Thema oder eine Aufgabe kümmert. "Der Kunde soll nicht merken , dass ein Übergang stattgefunden hat, das ist das Ziel", sagt Steiger . Das gelte analog auch für jeden, der nicht mit Kunden zu tun hat. Der Vertreter soll genauso gut Bescheid wissen wie die Person, die vertreten wird. Dazu gehört auch, dass Kunden und Geschäftspartner wissen müssen, an wen sie sich in dieser Zeit wenden können. Deswegen dürfen Urlauber elektronische Abwesenheitshinweise als automatische Antworten auf E-Mails nicht vergessen, mahnt Ausbildungsleiterin Steiger . In diesen kann genau aufgelistet werden, welcher Kollege welche Bereiche betreut. Informiert werden müssen auch andere Kollegen, mit denen Arbeitnehmer oft zu tun haben, zum Beispiel Mitarbeiter aus der Telefonzentrale.

Damit nichts vergessen wird: alles aufschreiben

Um sicher zu gehen, dass nichts vergessen wird, rät Steiger : Alles sollte schriftlich fixiert werden . Die Ausbildungsleiterin empfiehlt eine Liste der Aufgaben und einen Zeitplan mit Meilensteinen. Damit sind Zeitpunkte gemeint, bis zu denen bestimmte Dinge erledigt sein müssen. "Das soll wie ein Übergabeprotokoll aussehen", sagt Steiger . Dabei gelte: je genauer die schriftlichen Aufzeichnungen, desto besser.

Es gibt Momente, da sollte man keinen Urlaub machen

Vor einer großen Veranstaltung oder einem wichtigen Projekt sollten Arbeitnehmer, die dafür verantwortlich sind, besser auf einen Urlaub verzichten. Denn viele Dinge müssen kurz vorher noch geklärt werden und manche Details fallen bei der Übergabe vielleicht doch unter den Tisch. Bis zum Termin oder zum Projekt dazubleiben ist kollegialer – und hilft auch bei der eigenen Entspannung. Es sei nicht einfach, dann den Kopf freizubekommen, warnt Steiger . Ein Urlaub zu dieser Zeit ist also womöglich nicht einmal besonders erholsam.

