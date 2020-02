Anzeige

Vorne? Mitte? Hinten? Wo wird man auf einem Boot weniger schnell seekrank?

Seekrank ist die Reise mit einem Schiff keinen Spaß. Ist das Risiko für Seekrankheit auf einem Boot an manchen Stellen geringer? Vorne? Hinten? Oder doch in der Mitte?

Seekrank werden Passagiere nicht überall auf dem Schiff gleich schnell. Das ist eine wichtige Information für alle, die bei der Reise über das Wasser immer wieder Übelkeit verspüren. Doch wo ist die Gefahr für Seekrankheit am höchsten und wo am geringsten?

Martin Dirksen-Fischer, Leiter des Hafenärztlichen Dienstes in Hamburg, beantwortet diese Frage zur Seekrankheit mit einem Vergleich: Das Schiff soll als Wippe gedacht werden. Die Wellenbewegung fallen vorne und hinten stärker aus. In der Mitte ist die Gefahr damit tendenziell geringer, seekrank zu werden. Doch es kommt nicht allein darauf an.

Seekrank auf einem Schiff: So verhindern Sie Seekrankheit

Wie schnell jemand seekrank wird, hängt nämlich nicht nur davon ab, ob er sich vorne, hinten oder in der Mitte aufhält. Es gibt noch viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen.

Wer schnell seekrank wird, sollte daher unter anderem seine Ernährung überdenken. Denn Experte Martin Dirksen-Fische erklärt: Wer sich gesund ernährt und auch sonst fit ist, der muss sich generell wenig Sorgen über Seekrankheit machen.

Wer seekrank ist, sollte zum Horizont schauen

Und was hilft gegen Seekrankheit? Grundsätzlich muss man wissen, warum jemand überhaupt seekrank wird. Die Übelkeit kommt wie im Auto davon, dass das Gehirn andere Signale als der Körper erhält. Der Körper spürt die Wellen, aber die Augen nehmen die Bewegung nicht unbedingt war. Es kann daher schon helfen, den Horizont zu betrachten - dann sollte die Wahrnehmung wieder im Einklang sein.

Daher sollten Betroffene auch auf Lesen verhindern - der Blick auf das Buch bringt die Wahrnehmung besonders durcheinander und schon wird man schneller seekrank. Auch schlechte Gerüche und Müdigkeit können die Übelkeit verstärken.

Dieses Unwohlsein rührt daher, dass der Körper in der Stresssituation das Hormon Histamin ausschüttet. Wer seekrank ist, sollte daher auf istaminhaltige Nahrung wie Thunfisch oder Salami verzichten.

Im Extremfall sind Medikamente gegen Seekrankheit sinnvoll. Antihistamine und Scopolamin helfen dagegen, wenn man seekrank wird - ganz egal ob man sich vorne, hinten oder in der Mitte des Schiffes aufhält. (AZ)

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.

Themen folgen