Wachsgießen geht ganz einfach: Anleitung zum Selbermachen und Testen

Wachsgießen ist eine harmlose Alternative zum Bleigießen. Hier finden Sie eine Anleitung zum Selbermachen der Wachsrohlinge und die Bedeutung gängiger Figuren.

Seit 2018 ist das Bleigießen an Silvester verboten. Mittlerweile gibt es einige Alternativen, mit denen sich die Chancen für das neue Jahre orakeln lassen – das Wachsgießen zum Beispiel. Hier kommt das gleiche Gefühl auf, ganz ohne gesundheitliche Bedenken. Sets lassen sich online oder im Einzelhandel kaufen. Die Packung ist teilweise so gestaltet, dass kein Unterschied zum Bleigießen zu erkennen ist.

Wie das Wachsgießen funktioniert und wie sich ein Set ganz einfach selbst herstellen lässt, lesen Sie hier im Artikel.

Welche Utensilien braucht man zum Wachsgießen?

Zum Wachsgießen benötigt man:

einen Löffel

eine Schüssel mit kaltem Wasser

Wachsreste oder Wachsformen

eine Lichtquelle

ein Küchentuch

So funktioniert das Wachsgießen

Beim Wachsgießen wird Wachs über einer Kerze in einem Löffel geschmolzen. Das flüssige Wachs wird anschließend in kaltes Wasser gekippt und verhärtet sich sofort. Diese neue entstandene Figur wird gedeutet und soll ein kleines Orakel für das kommende Jahr darstellen. So gehen Sie vor:

Wachsrohlinge auf einen Esslöffel geben und über eine Kerze halten. Den Rohling komplett schmelzen und das flüssige Wachs in eine Schüssel kaltes Wasser fließen lassen. Der Löffel sollte das Wasser nicht berühren, sonst spritzt es beim Verdampfen über der Kerze. Warten, bis das Wachs im Wasser auskühlt. Wachsfigur entnehmen, mit einem Küchentuch trocken und deuten. Entweder direkt oder anhand des Schattens an der Wand.

Wachsgießen: So klappt es. Foto: Canva.com

Wachsgießen: Rohlinge selber machen

Falls noch Kerzen vom Vorjahr übrig sind oder es sich nicht mehr lohnt die abgebrannten Adventskerzen aufzuheben lassen sich ganz einfach kleine Wachsformen zum Wachsgießen herstellen. Dazu brauchen Sie:

Wachsreste

einen großen Topf für ein Wasserbad

ein kleines Gefäß aus Metall oder Glas

oder Glas Ausstecher oder eine Pralinenform aus Silikon

Mit diesen Schritten lassen Formen zum Wachsgießen selber machen:

Geben Sie Wasser in den großen Topf und bringen Sie es zum Kochen. Geben Sie die Wachsreste in das kleinere Gefäß. Je kleiner sie sind, desto schneller schmelzen sie. Die Schmelztemperatur ist abhängig vom Wachs: Bienenwachs wird bei 62 bis 64 Grad Celsius flüssig. Kerzen mit Paraffin schmelzen ab 45 bis 50 Grad Celsius. Tipp: Um die Wachsformen einzufärben, können Wachsmalstifte hinzugegeben werden. Das flüssige Wachs in eine Pralinenform gießen und diese nur etwa einen Zentimeter befüllen. Je dünner und handlicher die Wachsformen sind, desto schneller schmelzen sie beim Wachsgießen . Das Gleiche gilt für Ausstecher. Am besten sollten die Ausstecher auf ein Backpapier gelegt werden, bevor das flüssige Wachs eingegossen wird.

Tipps zum Wachsgießen im Überblick

Je kälter das Wasser in der Schüssel, desto schneller stockt das Wachs und es entstehen interessante Formen. Mit Eiswürfeln in der Schüssel ist für kaltes Wasser gesorgt.

Der Löffel darf nicht unter Wasser getaucht werden, dann klappt das anschließende Schmelzen nicht.

Das Wachs muss unbedingt abkühlen, bevor es zur Deutung aus dem Wasser genommen wird.

Je kleiner die Wachsrohlinge, desto schneller geht das Schmelzen.

Bedeutung beim Wachsgießen: Deuthilfen für Pferd, Elefant, Drache und Co.

Beim Wachsgießen kann entweder die Figur selbst oder der Schatten gedeutet werden. Die Schattenfigur hilft vor allem bei unerkennbaren Formen. Durch Drehen und Wenden kann so eventuell doch eine Figur erkannt werden. Dazu sollte entweder eine Kerze oder eine andere Lichtquelle hinter die Wachsfigur gehalten werden. Mit der Handykamera funktioniert das ganz einfach.

Einige gängige Figuren mit möglicher Bedeutung sehen Sie hier in der Tabelle. Ansonsten gibt es auch Deuthilfen für Bleigieß-Figuren.

Figur Bedeutung Adler Erfolg im Beruf Anker Sesshaft werden Angel Glück selbst in die Hand nehmen Außerirdischer Erweitere deinen Horizont Baby Unerwarteter Zuwachs Baum Neue Projekte klappen Besen Ein Konflikt steht bevor Birne Genuss zulassen Buchstabe Etwas Neues planen Christbaum Wunder geschehen Daumen Jemandem Glück bringen Docht Dir geht ein Licht auf Drache Heftiger Gegenwind Dreieck Finanzielle Verbesserung Engel Glaube und Frieden Elefant Nicht aufgeben Fahne Zurück in die Heimat Fisch Geldsegen Gesicht Ehre Glocke Achtsamkeit üben Golfspieler Ein Glückstreffer Gondel Bittere Erfahrung Hammer Eigenen Weg gehen Hand Neue Bekanntschaften machen Henkel Gefangenschaft Hund Neuigkeiten Hut Gute Nachrichten Insel Reisen gehen Ingwer Gesundheit fördern Juwel Plötzlicher Reichtum Jacke Dickes Fell aneignen Kanne Unangenehme Ereignisse Kunst Kreativität Kirsche Unangenehme Menschen Kleeblatt Glück und Zufriedenheit Krone Reichtum Lastwagen Last auf den Schultern Leiter Beförderung Lenkrad Auf dem richtigen Weg Maus Perfektionismus loslassen Mann Sehnsucht nach Kraft Nadel Auf Details achten Note Jemandem die Meinung sagen Nuss Vorhaben gelingen Ohrring Vergangenheit loslassen Ohrmuschel Besser zuhören Pfeife Neue Erfindung Pferd Kraft und Leidenschaft; gute Freundschaft Pilz Sei vorsichtig Qualle Stille Gewässer sind tief Quadrat Ordnung Reiter Dauerhaftes Glück Rad Schritt für Schritt Ring Erfülltes Verlangen Rose Offen mit Gefühlen umgehen Schlange Hinterhalt droht Schmetterling Unbeständiges Glück Schraubstock Mehr Zufriedenheit pflegen Schwein Glück im Spiel Seepferdchen Alte Gewohnheiten hinter sich lassen Segelboot Erfolg im Job Seil Guter Fang Sichel Eine Belohnung erhalten Sonne Glück in vielen Bereichen Tänzerin Mehr Leichtigkeit Taube Mediator sein Teelicht Gemütlichkeit üben Treppe Ehrung steht bevor Uhr Keine Zeit vertrödeln Umhang Nicht verstecken Vogel In Freiheit leben Veilchen Schöne Ereignisse Wasserfall Dauerhaft gut Ereignisse Welle Unzuverlässiger Mensch Würfel Möglicher Lottogewinn Yeti Geheimnisvoll bleiben Yoga-Stellung Entspannung und innerer Frieden Zeppelin Alles wird gut Zunge Vorsicht mit der Wortwahl Zwerg Niemanden unterschätzen Zylinder Bescheidenheit üben





Das Wachsgießen ist zwar eine entspannte Beschäftigung an Silvester, füllt aber nicht den ganzen Abend. Alternativ bieten sich auch Schrottwichteln oder Silvester-Spiele an.