Von wegen laut und teuer: Wärmepumpen im Faktencheck

tja, auch hier wieder mal nur halbherzig recherchiert ...



Eine Wärmepumpe kann mit verschiedenen Medien betrieben werden; als da wären z.B. Grundwasser, Flächensonden, Erdsonden, in Österreich werden sogar Stützmauern für die Sonden genutzt. In München gibt es ein Hochhaus mitten in der Stadt, das komplett mit mehreren in Reihe geschalteten WPs mit Tiefen-Sonden beheizt wird!?



Eine Luft-Wärmepumpe hat weiterhin den schlechtesten Wirkungsgrad aller Varianten.



Ich selbst betreibe seit 2006 eine Grundwasser-WP die ich damals als Ersatz für eine in die Jahre gekommene Ölheizung installiert habe.

Die funktioniert für mein Reihenhaus aus den 80ern wunderbar und macht selbst das Brauchwasser ohne Zuheizer wunderbar heiß.

Den Strom erzeuge ich seit 2009 durch eine kleine PV-Anlage auf dem Dach.





