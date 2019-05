09:30 Uhr

Wann haben die Blumenläden am Muttertag 2019 geöffnet?

Welche Öffnungszeiten gelten für Blumenläden am Muttertag 2019 in Bayern? Am kommenden Sonntag dürfen Blumen verkauft werden - aber nur zu bestimmten Zeiten.

Am Muttertag sind Blumen das beliebteste Geschenk. Laut Erhebungen geben die Deutschen über 100 Millionen Euro für Schnittblumen aus, um ihrer Mutter an diesem Tag eine Freude zu machen. Doch welche Öffnungszeiten gelten für Blumenläden am Muttertag 2019 am 12. Mai? Dazu gibt es sehr genaue Regeln.

Beim Muttertag handelt es sich zwar immer um einen Sonntag - trotzdem gibt es in Bayern die Möglichkeit, frische Blumen zu kaufen. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat dafür die Öffnungszeiten der Blumenläden angepasst.

Wann Blumenläden am Muttertag 2019 geöffnet haben

Die Regel betrifft alle Geschäfte, bei denen Blumen mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes ausmachen. Diese dürfen am Muttertag für vier Stunden öffnen - nämlich von 8 bis 12 Uhr.

Viele Blumenläden werden sich das Geschäft am Muttertag 2019 nicht entgehen lassen. Natürlich muss aber kein Geschäft zwingend an dem Tag öffnen. Wer bei einem bestimmten Blumenladen kaufen möchte, sollte sich dort vor dem 12. Mai 2019 am besten noch einmal über die Öffnungszeiten informieren.

Muttertag: Öffnungszeiten der Blumenläden je nach Bundesland unterschiedlich

Jedes Bundesland kann die Öffnungszeiten für Blumenläden am Muttertag übrigens selbst festlegen. In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Hessen dürfen Blumen beispielsweise in einem Zeitraum zwischen 7 und 16 Uhr für fünf Stunden verkauft werden. In Niedersachsen sind die Öffnungszeiten auf drei Stunden zwischen 10 und 13 Uhr begrenzt.

Dass Blumen zum Muttertag ein beliebtes Geschenk sind, zeigt übrigens auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa aus dem Jahr 2016. Demnach schenkt jeder dritte Erwachsene seiner Mama an dem Tag einen Blumenstrauß. Pralinen und gemeinsame Unternehmungen sind ebenfalls beliebt. Selbstgemachtes spielt hingegen kaum eine Rolle - und jeder fünfte Befragte schenkt gar nichts. (sge)

