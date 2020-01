vor 32 Min.

Warum klebt eigentlich manchmal Papier auf dem Brot?

Bei manchen Bäckereien sind Banderolen um das Brot geschlungen - bei anderen klebt ein Zettel drauf. Was hat es damit auf sich?

Bei manchen Bäckern kleben Eitketten auf den Krusten der Brote. Warum eigentlich? Und ist es schlimm, etwas Papier mitzuessen?

Von Christina Heller

Der Brotlaib duftet nach frischem Sauerteig. Die Kruste ist kross und das Innere locker, weich und saftig. Wenig eint die Deutschen so sehr wie ihre Liebe zu gutem Schwarzbrot. Und wenig ist so ärgerlich, wie dieser Zettel, der manchmal auf der Kruste klebt und der sich nur entfernen lässt, wenn man die Rinde abschneidet. Grrr. Warum also kleben mache Bäcker Etiketten auf ihre Brote?

Brotmarken helfen die Laibe auseinander zu halten

Eine Verordnung dafür gibt es jedenfalls nicht. Wer unverpacktes Brot verkauft, muss den Kunden nur mitteilen, welche Allergene es enthält, sagt das Bundeszentrum für Ernährung.

Früher, heißt es von der Bäcker-Innung Augsburg, habe man mit einem Stempel das Gewicht auf die Brotlaibe gebrannt. So konnte man unterscheiden zwischen einem Kilo und 1,5 Kilo Brot. Heute also Papier. Die Aufkleber haben übrigens auch einen Namen: Brotmarken.

Das Papier auf Brot lässt sich mitessen

Auch wenn die Marken wirklich widerspenstig sind, wenn es darum geht, sie abzubekommen, muss man sich keine Sorgen machen, wenn doch mal was hängen bleibt. Zwar sind die Zettel wirklich aus Papier, aber die Farbe, mit der sie bedruckt sind, ist Lebensmittelfarbe, erklärt die Bäcker-Innung. Und Kleber wird auch nicht verwendet. Stattdessen kommt das Papier auf das Brot, bevor es gebacken wird, im Ofen klebt es dann fest.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Die wichtigsten Benimmregeln beim Essen 1 / 6 Zurück Vorwärts Serviette: Die Serviette wird vor dem Essen vom Teller genommen und auf den Schoß gelegt. Der Mund wird nicht abgewischt, sondern abgetupft.

Brotteller: Gibt es einen Brotteller, so nimmt man sich einzelne Scheiben und bricht davon kleine mundgerechte Stücke ab. Diese kann man gegebenenfalls mit Butter bestreichen.

Besteck und Gläser: Weingläser werden am Stil genommen und nicht am Bauch. Beim Besteck gilt die Reihenfolge: von außen nach innen. Wer mit Essen fertig ist, legt das Besteck im Winkel entsprechend der Uhrzeit „Zwanzig nach Vier“ ab.

Laute Geräusche: Lautes Zuprosten, Schmatzen, Schlürfen oder Besteckklappern sind kein gutes Benehmen. Auch der Satz „Mit vollem Mund spricht man nicht“, gilt immer noch.

Wer niesen muss, sollte das möglichst unauffällig in die Armbeuge tun. Der Wunsch „Gesundheit“ darf geäußert werden, wenn er nicht noch zusätzlich stört – weil beispielsweise eine Rede gehalten wird.

Zahnstocher und Lippenstift: Beide Utensilien gehören nicht an den Tisch. Um Speisereste aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen oder die Lippen nachzuziehen, sollte man auf die Toilette gehen. (nist)

Themen folgen