Was hilft gegen den Neujahrsblues, Frau Hennig?

Christiane Hennig ist Diplom-Psychologin mit eigener Praxis in Augsburg. Im Mittelpunkt ihrer psychologischen Beratung steht der Umgang und die Bewältigung von Krisen, Herausforderungen und tiefgehenden Sorgen sowie die Unterstützung bei Schwierigkeiten und Streit in der Beziehung oder in der Familie.

Bild: Peter Stöbich