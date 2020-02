15:55 Uhr

Wegen Plastikteilchen: Andechser ruft Bio Reibekäse zurück

Die Molkerei Scheitz ruft Andechser Bio-Reibekäse zurück. Der Grund: In dem Käse können kleine Plastikstücke sein. So erkennen Sie, ob Sie betroffen sind.

Andechser ruft Bio-Reibekäse zurück. Die Molkerei Scheitz, zu der die Marke Andechser gehört, gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie den Bio-Reibekäse vorsorglich zurückrufe. Der Grund: In dem Produkt können "blaue, sehr kleine Plastikstücke enthalten sein".

Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass die blauen Plastikstücke etwa 3,2 Millimeter groß seien. Weil durch das Plastik Verletzungsgefahr beim Essen des Reibekäses besteht, ruft Andechser das Produkt zurück.

Wegen kleiner Plastikteilchen: Andechser ruft Bio-Reibekäse zurück

Käse mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3.4.2020 ist vom Rückruf betroffen. Bild: Molkerei Scheitz

Die Molkerei Scheitz verkauft den Andechser Natur Bio-Reibekäse in ganz Deutschland in Supermärkten, Biomärkten und Reformhäusern. Allerdings sind nicht alle Produkte betroffen, sondern nur der Bio-Reibekäse im wiederverschließbaren 150-Gramm-Beutel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3.4.2020. Und was müssen nun Verbraucher tun, die bemerken, dass sie den betroffenen Käse gekauft haben?

Rückruf bei Andechser: Das können betroffene Kunden tun

Kunden, die dieses Produkt bei sich zu Hause im Kühlschrank entdecken, sollen es keinesfalls konsumieren, warnt Andechser. "Verbraucher, die die Ware bereits erworben haben, werden gebeten, sie nicht weiter zu verwenden, sondern in die Verkaufsstätte zurückzubringen." Im Handel werde der volle Kaufpreis für den Bio-Reibekäse erstattet.

Andere Produkte der Marke Andechser seien nicht betroffen, teilt das Unternehmen mit. Kunden, die Fragen zu der Rückrufaktion haben, können sich telefonisch bei der Molkerei melden. Sie hat unter der Telefonnummer 0800 5893785 eine Hotline geschaltet, die jeweils von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr erreichbar ist. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen