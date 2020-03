17:33 Uhr

Wie die Steuererklärung rechtzeitig fertig wird

Was tun, wenn der Vermieter noch keine Abrechnung für die Nebenkosten geschickt hat? So klappt es trotz fehlender Unterlagen mit der Steuererklärung für 2019.

Von Berrit Gräber

Es ist so weit. Die neue Abrechnungssaison mit dem Finanzamt ist eröffnet. Die Übermittlung wichtiger Steuerdaten von Millionen Bürgern an die Finanzverwaltung ist seit wenigen Tagen abgeschlossen. Wer das Glück hat, Geld zurückzubekommen, gehört in der Regel zu den ersten, die die Steuererklärung für 2019 möglichst flott abgeben möchten.

Wäre da nicht das lästige Warten auf die Nebenkostenabrechnung des Vermieters oder Hausverwalters. Oft trudelt die Jahresaufstellung der Betriebskosten erst im Frühsommer ein. Oder noch viel später. "Viele fühlen sich gezwungen, bis dahin zu warten. Oder sie schlagen ihre Steuersparchance gleich ganz in den Wind", berichtet Christina Georgiadis, Sprecherin der Vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH). Dabei gibt es Möglichkeiten, schon jetzt mit dem Finanzamt abzurechnen.

Steuererklärung 2019: An welchen Kosten sich das Finanzamt beteiligt

Zu den typischen Kosten, an denen sich das Finanzamt beteiligt, gehören auch Ausgaben für den Hausmeister, die Pflege des Gartens, der Außenanlagen, für die Reinigung von Gebäude, Treppenhaus oder Dachrinnen. Außerdem für den Winterdienst, die Legionellenprüfung, den Wärmeableser. Auch die Wartung von Lift, Rauchwarnmelder, Heizung oder Warmwassergeräten, die Ungezieferbekämpfung oder regelmäßige Schornsteinfegerarbeiten sind Kosten, die in die Steuer dürfen. Absetzbar sind allerdings nur Zahlungen für Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten, nicht fürs Material. Die Dienstleister und Handwerker dürfen nicht bar bezahlt worden sein.

Vermieter oder Hausverwaltungen berechnen die Nebenkosten für den Zeitraum eines Kalenderjahres, also vom 1. Januar bis 31. Dezember. Ist die Nebenkostenabrechnung nicht schnell genug fertig, kann der Steuerbürger trotzdem schon früh im Jahr mit dem Finanzamt abrechnen, betont Georgiadis. "Das Problem ist nur, dass die meisten gar nicht wissen, wie das geht." Ihr Tipp: Einfach die Posten aus der Nebenkostenabrechnung vom Vorjahr übernehmen, also von 2018. "Das ist nicht schwer und sinnvoll, wenn es keine großen finanziellen Abweichungen gab", erklärt die Fachfrau. Wer sein Finanzamt darüber informiert, macht alles richtig. Ein formloses Schreiben genügt. Alternative für Eigentümer: Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan für 2019 zur Grundlage nehmen, wie Erich Nöll rät, Geschäftsführer des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. "Das wird von Finanzämtern akzeptiert."

Steuererklärung: Wann die Abgabefrist verlängert wird

Normalerweise ist eine verspätete Nebenkostenabrechnung kein Grund, das Finanzamt um Verlängerung der Abgabefrist zu bitten, so Georgiadis. Aber so manche Finanzbeamte seien durchaus offen für entsprechende Anträge. Es entzerrt ihre Arbeitsbelastung und hat den Vorteil, dass der Steuerfall in einem Rutsch abgeschlossen werden kann, weil alle Unterlagen komplett vorliegen. Wer es mit seiner Steuererklärung nicht eilig hat, solle ruhig um Aufschub bitten, rät die VLH-Sprecherin. Auch hier genüge ein formloses Schreiben.

Wird keine Fristverlängerung gewährt, können die Nebenkosten auch geschätzt werden, zum Beispiel auf der Basis vorliegender Kostenvoranschläge. Das könne dann sinnvoll sein, wenn es 2019 beispielsweise größere Ausgaben durch eine Fassadensanierung oder Dachreparaturen gab. Aber: Das Finanzamt sollte schriftlich über die Schätzung informiert werden. Der Steuerbescheid ergeht dann in der Regel unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Liegen die abschließenden Rechnungen vor, können die korrekten Beträge nachgeliefert werden.

Möglich ist auch, seine Steuererklärung in den nächsten Wochen schnell fertig zu machen und die Nebenkostenabrechnung erst einmal ganz außen vor zu lassen. Sobald der Steuerbescheid vorliegt, lassen sich die Kosten nachschieben. Das geht mithilfe eines Einspruchs gegen den Bescheid, verknüpft mit der Bitte, das Finanzamt möge den Einspruch erst nach Eingang der Nebenkostenabrechnung bearbeiten. Das Prozedere mache etwas Mühe und "wird eher selten genutzt", erklärt Nöll.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen