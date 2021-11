Wie lange kann man Kaffee stehen lassen? Ein Experte rät dazu, ihn schnell zu trinken. Hier finden Sie die Infos zur Haltbarkeit.

Frisch gebrühter Kaffee wird am besten sofort getrunken. Wenn das nicht geht, sollte er möglichst nicht länger als zehn Minuten aufbewahrt werden. Sonst "bittert" er, erläutert Thomas Leeb, Barista in München.

"Er verliert durch Oxidation sehr schnell an Aroma und verändert seinen Geschmack." Umfüllen beschleunige diesen Prozess wesentlich. Daher empfiehlt es sich, stets nur so viel Kaffee zuzubereiten, wie unmittelbar benötigt wird.

Wie lange ist gekochter Kaffee haltbar? Warmhalte-Temperatur sollte nicht zu hoch sein

Wird Kaffee doch einmal warm gehalten, darf die Temperatur nicht mehr als 85 Grad Celsius betragen. "Ein Überschreiten der Warmhalte-Temperatur beschleunigt die Bitterung und Verdunstung der Aromen", sagt Leeb. Das Behältnis für den frisch Gebrühten sollte dem Experten zufolge in jedem Fall aus Glas oder Porzellan sein. "Edelstahl ist ungeeignet, da er in Verbindung mit Sauerstoff als Katalysator wirkt, also die Oxidation beschleunigt."

Damit der Kaffee nach dem Genuss auch beim nächsten Mal wieder schmeckt, rät Leeb zur gründlichen Reinigung der Kanne - und zwar immer mit einem fettlöslichen Spülmittel. "Kaffee hat circa 85 verschiedene Fette und Öle, die oxidieren, also 'ranzeln'." Und einen ranzigen Kaffeegeschmack mag wohl niemand gern. (dpa, tmn)

Hinweis der Redaktion: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Beitrag aus unserem Online-Archiv.