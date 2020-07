20.07.2020

Wie sehr leidet der Rücken im Homeoffice?

Auf dem Barhocker am Küchentresen, mit dem Laptop auf der Couch – die Corona-Krise hat Millionen Deutsche ins Homeoffice versetzt. Eine Umfrage zeigt nun: Rückenschmerzen nehmen zu.

Die wenigsten derer, die im Zuge des Corona-Lockdowns teilweise abrupt im Homeoffice gelandet sind, haben ihn: einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz, bei dem Stuhl, Tisch und Monitor so ausgerichtet sind, dass der Rücken aufrecht, der Nacken in der richtigen Position und die Schultern entspannt sind. Möglichst noch mit Lichteinfall von der Seite, damit die Augen nicht leiden, und einer Sitzmöglichkeit, die dynamisches Sitzen erlaubt. Wer stattdessen, wie viele, am Esstisch und über Tage oder Wochen hinweg zusammengekrümmt ohne externe Tastatur in sein Laptop getippt hat, mutete Rücken- sowie Nacken- und Schultermuskeln einiges zu. Die Folgen machen sich jetzt bemerkbar.

Jeder Dritte leidet häufiger unter Rückenschmerzen

Nahezu 34 Prozent der Befragten einer repräsentativen Civey-Umfrage mit rund 2.500 Teilnehmern geben an, häufiger unter Rückenschmerzen zu leiden, seit sie im Homeoffice arbeiten. Von den weiblichen Befragten der im Juni durchgeführten Umfrage schlägt sich fast jede Zweite (40 Prozent) mit einem schmerzenden Rücken herum, von den männlichen Umfrageteilnehmern hingegen nur jeder Vierte (27 Prozent). Überraschenderweise steigt die Tendenz zu Rückenschmerzen nicht mit dem Alter an – sondern scheint sich umzukehren: In der Altersgruppe der 50 bis 64-Jährigen sagen nur 30 Prozent, aktuell stärker unter Rückenschmerzen zu leiden. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind es dagegen sogar knapp 40 Prozent. Das verwundert – zeigt aber möglicherweise, dass ältere Menschen, eventuell aufgrund schlechter Erfahrungen, mehr auf körpergerechte Sitz- und Arbeitspositionen achten.

Das beste Gegenmittel: Bewegung

Nicht nur dynamisches Sitzen, die häufige Änderung der Sitzposition, entlastet den Rücken: Auch der kurze Spaziergang in der Mittagspause oder der stramme Fußmarsch zur Haltestelle bringen den Muskelapparat in Bewegung und fördern die Durchblutung. Diese kleinen, alltäglichen Entlastungen fehlen im Homeoffice, wenn sie nicht aktiv eingeplant werden. Zudem lagen und liegen aufgrund der Corona-Einschränkungen viele weitere Bewegungsoptionen brach, etwa Besuche im Fitnessstudio, regelmäßiges Training mit der Volleyballmannschaft oder das wöchentliche Schwimmtraining. Hier heißt es, gegenzusteuern und sich Alternativen zu suchen, um in Bewegung zu kommen – denn das beugt nicht nur Rückenschmerzen vor, sondern kann auch bestehende Schmerzen im Kreuz verbessern. Die medizinische Leitlinie „Nicht-spezifischer Kreuzschmerz“ etwa empfiehlt auch bei akuten, nicht-spezifischen Rückenschmerzen das Beibehalten der normalen Aktivitäten. Sogar bei chronischen Kreuzschmerzen scheint eine Bewegungstherapie effektiver als Ruhe und medikamentöse Behandlung allein.

Ab wann ein Arztbesuch ratsam ist

Treten Kreuzschmerzen gepaart mit Bewegungseinschränkungen länger als ein paar Tage auf und nehmen sie zu statt ab oder gesellen sich Missempfindungen wie Kribbeln an Armen oder Beinen dazu, sollte das dringend zunächst vom Hausarzt oder Orthopäden untersucht werden. So lassen sich mechanische Ursachen wie ein Bandscheibenvorfall ausschließen. Auch wenn Bewegung die Rückenschmerzen zunächst immer wieder verbessert, ist ein Besuch beim Arzt ratsam – gerade, wenn junge Menschen unter 35 Jahren betroffen sind. Leiden sie an tiefliegenden Kreuzschmerzen, die sich vor allem nachts bemerkbar machen und mit einer deutlichen Steifigkeit am Morgen einhergehen, und außerdem an Abgeschlagenheit und Müdigkeit, könnte auch eine Erkrankung mit rheumatisch-entzündlichem Hintergrund wie Morbus Bechterew die Ursache sein. Um eine dauerhafte Verknöcherung der Rückenwirbel und andere Spätfolgen zu verhindern, ist es wichtig, dass die Erkrankung frühzeitig erkannt und behandelt wird. Hierfür ist dann der Rheumatologe der richtige Facharzt.





