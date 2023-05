Abwechlung auf dem Teller

So geht der fruchtig-frische Spargel-Mandarinen-Salat

Mit Butterbröseln oder Sauce Hollandaise, in Schinken gewickelt oder in Teigtaschen gebacken - Sie haben Ihr Repertoire an Spargelrezepten schon durch? Dann gibt es jetzt eine fruchtige Variante.

Wer nicht genug vom Spargel bekommen kann, ist immer auf der Suche nach neuen Zubereitungs-Inspirationen. Petra Hagenstein vom brandenburgischen Syringhof, der Mitglied im Beelitzer Spargelverein ist, schlägt einen Salat mit fruchtiger Note vor. Er schmeckt als Vorspeise, Nachtisch oder Beilage auf dem Grillbuffet - also immer, versichert die Beelitzer Spargel-Expertin. Und so wird der Salat gemacht: 1. Zwei Teile grünen und einen Teil weißen Spargel, bedeutet etwa 500 g von den grünen Stangen und 250 g von geschälten weißen Stangen, in mundgerechte Stücke schneiden, dann kochen oder je nach Vorliebe dämpfen, aber so, dass die Stücke noch bissfest sind. Diese dann in eine Schüssel geben. 2. Nun 100 g Kochschinken in ebenfalls mundgerechte Vierecke geschnitten, die Mandarinenfielts aus einer kleinen Dose Mandarinen sowie das gewürfelte Eiweiß von 3 gekochten Eiern zum Spargel dazugeben. 3. In einer weiteren Schüssel eine Marinade aus dem zerdrücktem Eigelb der 3 gekochten Eier, 200 g Mayonnaise, etwas Mandarinensaft, 1 EL Joghurt sowie 20 bis 30 g Schnittlauchröllchen anrühren und mit Pfeffer und Salz abschmecken. 4. Die Marinade unter die Spargel-Mandarinen-Schinken-Stückchen unterheben, ziehen lassen - und dann: genießen. (dpa)

