58 Adventssprüche zum Verschicken für WhatsApp oder die Grußkarte

Kerzenduft liegt in der Luft, wie die Zeit einfach verpufft... einen schönen 1. Advent!

Bis Heiligabend fehlt nicht mehr viel. Ich freue mich jetzt ganz subtil, und zünde meine Kerzen an, denn bald kommt der Weihnachtsmann!

In der Adventszeit bin ich ganz zufrieden, schlechte Laune wird gemieden. Hab einen schönen Tag!

Wenn Kälte sich auf die Fenster legt und sich die Vorfreude in mir regt, dann ist Advent mit Kerzenschein, ich lade alle zu mir ein!

Wenn Kerzen auf den Tischen stehen, können wir in Ruhe in uns gehen. Hab einen schönen Advent!

Advent, Advent, was ist so rund? Ein Keks ist schon in meinem Mund.