Es werde Licht: Was Sie über Kerzen wissen müssen

Teelichter und Kerzen machen die Adventszeit erst gemütlich. Doch warum brennen nicht alle gleich lang? Weshalb rußen manche Kerzen? Und was macht man mit Wachsflecken? Hier die wichtigsten Tipps.

Welche Kerzen und Teelichter brennen am längsten?

Preisgünstige Kerzen und Teelichter sind meist aus Paraffinwachs hergestellt. Paraffin ist ein Erdölprodukt und somit relativ billig. Andererseits brennt Paraffin aber auch schneller ab als andere Wachse. Neben Paraffin findet auch Stearin in der Kerzen- und Teelichtherstellung Verwendung, das aus organischen Rohstoffen hergestellt wird. Stearinkerzen sind meist teurer als Paraffinkerzen, brennen dafür aber auch langsamer ab. Eine Reihe von Herstellern bietet auch Produkte an, die aus einem Mix beider Wachsarten bestehen. Am längsten brennen übrigens Kerzen aus Bienenwachs. Eine gute Bienenwachskerze kann mit dem richtigen Docht durchaus doppelt so lange brennen wie eine billige Paraffinkerze gleicher Größe. Allerdings sind Kerzen aus reinem Bienenwachs auch am teuersten.

Aber nicht nur die Wachsart, auch das Herstellungsverfahren hat einen großen Einfluss auf die Brenndauer. Preisgünstige Kerzen werden meist durch Pressen hergestellt. Dabei wird Wachsgranulat unter hohem Druck in eine Kerzenform gepresst. Es lässt sich allerdings kaum vermeiden, dass bei dieser Herstellungsart Luft mit eingeschlossen wird. Eine gleich große Kerze, die beispielsweise durch aufwendigeres Tauchen oder Ziehen hergestellt wurde, brennt somit länger, da sie weniger Luft enthält. Weist eine Kerze oder ein Teelicht am Boden eine körnige Struktur auf, dann ist dies ein Hinweis darauf, dass die Kerze durch Pressen hergestellt wurde. Teelichter brennen bei gleicher Herstellungsart und gleicher Wachsart übrigens meist deutlich länger als Kerzen, da die Flamme kleiner ist und somit weniger Wachs verbraucht wird.

Wie verhindert man, dass Kerzen ungleichmäßig abbrennen?

Um dem Tropfen und Auslaufen der Kerzen entgegenzuwirken, umhüllen manche Hersteller ihre Kerzen mit einer Wachsart, die später schmilzt als das Innere. Doch auch ganz normale Kerzen brennen nicht ungleichmäßig ab, wenn man auf ein paar Dinge achtet. Eine Kerze sollte beispielsweise nicht krumm oder verbogen sein, da sie dann auch schief abbrennt. Aus diesem Grund dürfen Paraffinkerzen nicht auf die Fensterbank gestellt werden, da sich das Wachs durch starkes Sonnenlicht erwärmt und verbiegen kann. Reine Stearinkerzen sind für die Fensterbank deutlich besser geeignet, da sie eine höhere Schmelztemperatur haben und somit formstabiler sind. Allerdings brechen sie dafür auch eher. So oder so ist die Fensterbank nicht der beste Platz für eine Kerze, denn hier kann es – gerade in Altbauten – Zugluft geben.

Kerzen brennen aber auch noch aus anderen Gründen unregelmäßig ab. Wichtig ist, darauf zu achten, dass der Untergrund, auf dem die Kerze steht, gerade ist. Außerdem sollten Kerzen nicht zu dicht beieinanderstehen. Ein Abstand von zehn Zentimetern reicht in der Regel aus. Auch alte Dochtreste oder Streichholzteile, die in das flüssige Wachs gefallen sind, sowie andere Verunreinigungen sollten entfernt werden, da sie die Kerze ebenfalls ungleichmäßig abbrennen lassen.

Warum rußen Kerzen und Teelichter und was kann man dagegen tun?

Wenn es um ein ruhiges Flammenbild und einen sauberen Abbrand geht, spielt der Docht eine zentrale Rolle. Ist er zu kurz, dann brennt die Kerze nur mit kleiner Flamme. Ist er jedoch zu lang, dann beginnt sie zu rußen und zu flackern. Die ideale Länge liegt bei etwa zehn bis 15 Millimetern. Bei einer Länge jenseits der 15 Millimeter kann es vorkommen, dass die Kerze zu rußen beginnt. Dann sollte der Docht mit einer Schere gekürzt werden. Früher war es üblich, dafür sogenannte Lichtputzscheren bzw. Dochtscheren zu verwenden. Diese verfügten über ein kleines Kästchen auf den Scherblättern oder zumindest doch über löffelförmige Vertiefungen, die das abgeschnittene Dochtende aufnehmen konnten. So war sichergestellt, dass dieses nicht in das flüssige Wachs fallen konnte. Da die heutigen Dochte asymmetrisch geflochten und gegebenenfalls auch noch mit speziellen Spannfäden versehen sind, neigt sich ihr Ende beim Abbrennen aufgrund von Verspannungen aus der Flamme hinaus. Dort ist die Sauerstoffversorgung besser als in der Flamme, sodass der herausragende Teil vollständig verglühen kann. Das Kürzen des Dochtes ist heute also nur noch im Ausnahmefall notwendig und nicht mehr wie früher die Regel. Somit sind auch die alten Lichtputzscheren aus der Mode gekommen.

Übrigens empfiehlt es sich, den Docht nach dem Auslöschen kurz in das noch flüssige Wachs zu tauchen und dann sofort wieder aufzurichten. So wird zum einen das Rußen minimiert und zum anderen der Docht mit ausreichend Wachs für das nächste Anzünden versorgt. Aber Vorsicht, nicht die Finger verbrennen. Und: Ein komplett erkalteter Docht darf nicht gebogen werden, da er leicht abbricht.

Wie bekomme ich Wachsflecken wieder weg?

Sollte einmal ein bisschen Wachs auf die Tischdecke oder andere Textilien getropft sein, ist das kein Grund zum Verzweifeln. Einfach die Kleidungsstücke kurz in den Gefrierschrank legen und anschließend das harte Wachs vorsichtig abheben. Eingezogenes Wachs lässt sich entfernen, indem man ein Blatt Löschpapier auf den Wachsfleck legt und anschließend mit einem Bügeleisen darüberbügelt, sodass das Papier das Wachs aufsaugen kann. Das geht natürlich nur bei Materialien, die auch gebügelt werden dürfen. Wachsreste, die Kerzenhalter verunreinigen, lassen sich am besten mit heißem Wasser entfernen, vorausgesetzt, das Material des Kerzenhalters verträgt diese Behandlung. Sollte das Wachs auf den Tisch getropft sein, kann man es vorsichtig mit einem Föhn erhitzen und aufnehmen. Aber Vorsicht: Lackierte Oberflächen dürfen nicht zu heiß werden, da sonst der Lack beschädigt werden kann. Auch Kunststoffmaterialien können die Behandlung mit einem zu heißen Föhn übel nehmen und sich verformen.