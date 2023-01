Kindergeld, Wohngeld und mehr: Was ändert sich 2023 für Familien?

Seit Jahresbeginn erhalten Eltern mehr Kindergeld. Das ist allerdings nicht die einzige Änderung für Familien im Jahr 2023. Ein Überblick.

Wie jedes Jahr stehen auch 2023 einige Änderungen an – insbesondere will der Bund die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland angesichts der enorm gestiegenen Strom- und Gaspreise und der hohen Inflation entlasten. Davon profitieren auch Familien.

Kindergeld wurde 2023 erhöht

Die wohl wichtigste Änderung für Familien ist die Erhöhung des Kindergelds, die am 1. Januar 2023 in Kraft trat. 2022 bekamen Eltern für das erste und das zweite Kind jeweils 219 Euro im Monat. Für das dritte Kind gab es 225 Euro und ab dem vierten Kind 250 Euro monatlich. In diesem Jahr ist das Kindergeld um monatlich 18 Euro für das erste und das zweite Kind gestiegen. Diese Erhöhung gilt für die Jahre 2023 und 2024. Die Sätze für weitere Kinder sollen nicht angehoben werden.

Höchstbetrag für den Kinderzuschlag gestiegen

Auch der Höchstbetrag für den Kinderzuschlag wurde zum Jahresbeginn erhöht. Dieser unterstützt Familien mit niedrigem Einkommen. Bereits zum 1. Juli 2022 war der Höchstbetrag auf 229 Euro monatlich für jedes Kind angehoben worden. Mit dem dritten Entlastungspaket wurde er jetzt auf monatlich 250 Euro erhöht. Demnach können bedürftige Familien monatlich bis zu 21 Euro mehr pro Kind erhalten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Strom- und Gaspreisbremsen treten in Kraft

2023 kommt zudem ein Preisdeckel für Gas und Strom. Ziel ist es laut der Regierung, die Energiekosten bezahlbar zu halten und zugleich eine sichere Versorgung mit Gas und Strom zu gewährleisten. Beim Gas gilt: Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr sowie Vereine profitieren von einem Gaspreis von maximal 12 Cent pro Kilowattstunde. Für Fernwärme beträgt der gedeckelte Preis 9,5 Cent je Kilowattstunde. Der Plan der Regierung: Für ein Kontingent von 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs gilt der niedrigere Preis. Doch Energiesparen lohnt sich dann trotzdem: Denn für den restlichen Verbrauch muss laut dem Gesetz der normale Marktpreis gezahlt werden. Außerdem hat die Bundesregierung beschlossen, die Mehrwertsteuer für den ganzen Gasverbrauch von 19 auf nun 7 Prozent zu senken. Diese Steuersenkung gilt auch für Fernwärme.

Für private Verbraucher mit einem Stromverbrauch von bis zu 30.000 Kilowattstunden pro Jahr ist ein Maximalpreis von 40 Cent pro Kilowattstunde angesetzt. Der Preis ist brutto, also inklusive aller Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte. Auch dies gilt nur für den Basisbedarf von 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs. Für Industriekunden liegt die Grenze bei 13 Cent zuzüglich Steuern, Abgaben und Umlagen für 70 Prozent des bisherigen Verbrauchs.

Sowohl die Gaspreisbremse (für Gas und Wärme) als auch die Deckelung des Strompreises soll ein Jahr lang, vom 1. März 2023 bis 30. April 2024, gelten. Hinzu kommt: Im März werden rückwirkend auch die Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 angerechnet. Insgesamt werden die Preise also für die Dauer von 14 Monaten gedeckelt.

Lesen Sie dazu auch

Wohngeld steigt 2023

Die Bundesregierung plant mit dem "Wohngeld-Plus-Gesetz" eine Wohngeldreform. Das "Wohngeld-Plus" soll deutlich mehr Bürgern in Deutschland zustehen als das bisherige Wohngeld. Aktuell beziehen etwa 600.000 Menschen in Deutschland diese Hilfe. 2023 soll der Kreis der Berechtigten auf zwei Millionen erweitert werden. Der Wohngeldbetrag wird sich um durchschnittlich etwa 190 Euro pro Monat erhöhen. Er steigt also von durchschnittlich etwa 180 Euro pro Monat (ohne Reform) auf etwa 370 Euro pro Monat.

Wohngeld-Empfänger bekommen zudem einen einmaligen Zuschuss. Zwei-Personen-Haushalte erhalten 540 Euro. Für jede weitere Person gibt es 100 Euro.

Bürgergeld ersetzt Hartz IV

Das Bürgergeld soll ab dem 1. Januar an die Stelle des bisherigen Arbeitslosengeld II, besser bekannt unter Hartz IV, treten und Bedürftigen zur Verfügung stehen. Der Regelsatz soll 502 Euro betragen. Das entspricht einer Erhöhung von mehr als 50 Euro gegenüber des bisherigen Regelsatzes. Jugendliche sollen 420 Euro bekommen. Auch die Regelsätze für Alleinerziehende steigen um mehr als 50 Euro auf 502 Euro.

Das Bürgergeld ist eine Leistung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Es soll sicherstellen, dass sie ihren Lebensbedarf sichern können. Wer bislang Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld hatte, wird künftig einen Anspruch auf das Bürgergeld haben.

49-Euro-Ticket soll kommen

Deutschland bekommt einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Das 49-Euro-Ticket wird in einem Abonnement angeboten. Vorerst ist geplant, nach dem Prinzip "ein Ticket für Deutschland" zu handeln. Der Preis von 49 Euro wird also für alle gelten. Es gibt aber bereits Überlegungen bezüglich einer Staffelung der Tarife. Ab wann es das Ticket gibt, ist noch nicht ganz klar. Im Gespräch war zuletzt April oder Mai 2023.

Die Fahrkarte wird in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs Gültigkeit besitzen. Das gilt vor allem für Straßenbahnen, Busse, Regionalbahnen, U-Bahnen und S-Bahnen. Fernzüge der Deutschen Bahn, wie ICE und IC, können mit dem 49-Euro-Ticket nicht genutzt werden. Das gilt auch für Fernzüge von privaten Wettbewerbern. Ebenfalls vom neuen Ticket ausgeschlossen werden Fernbusse und private Mobilitätsangebote wie Taxis sein.

Notvertretungsrecht für Ehepartner wird eingeführt

Seit 2023 bekommt der Partner oder die Partnerin ein Notvertretungsrecht zugesprochen, falls in einer Ehe jemandem etwas zustößt. Für maximal sechs Monate darf er oder sie dann einige wesentliche Entscheidungen bezüglich der Gesundheitsversorgung treffen.

Das Notversorgungsrecht gilt aber nur, wenn es bislang keine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht gibt. Zudem gilt es als Voraussetzung, dass die Partner zusammenleben und dass es keinen anderen gesetzlich Bevollmächtigten in Gesundheitsfragen gibt.

Kostenheranziehung in der Jugendhilfe entfällt

Kinder oder Jugendliche, die außerhalb ihrer biologischen Familie aufwachsen, zum Beispiel in einem Heim oder einer Pflegefamilie, mussten bislang Geld dafür bezahlen, wenn sie welches verdient haben. 2023 ist diese sogenannte Kostenheranziehung weggefallen – für die Jugendlichen selbst und auch für deren Lebens- und Ehepartner. Die neue Regelung gilt auch für alleinerziehende Mütter oder Väter mit ihrem Kind, die in einer gemeinsamen Wohnform untergebracht sind.