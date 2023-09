Lesertelefon: Wie schütze ich mich vor einem Burn-out?

Im Job ist die Belastung oft hoch. An einem Lesertelefon erklären Fachleute am Donnerstag, wie man sich vor Erschöpfung und einem Burn-out schützt.

Untersuchungen zur psychischen Gesundheit haben sich damit beschäftigt, welche Berufsgruppen in diesem Bereich besonders häufig negativ betroffen sind. Das Ergebnis: Wer sich in seinem beruflichen Alltag um das Wohlbefinden anderer Menschen kümmert, ist psychisch am meisten belastet. So haben laut DAK-Psychreport 2023 Erzieherinnen, Sozialpädagogen und Theologinnen zwei Drittel mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen als andere.

Was tun, damit Belastung nicht zu Erkrankung führt?

Im Jahr 2022 waren das, bezogen auf 100 Versicherte, 494 Tage. Altenpflegekräfte gehören mit 480 Fehltagen je 100 Versicherte ebenfalls zu den besonders Betroffenen. Was lässt sich tun, damit psychische Belastungen nicht zu einer Erkrankung führen?

Zu dem Thema bietet unsere Redaktion ein Lesertelefon an. Dabei können Sie Ihre Fragen an Fachleute richten.

Es geht zum Beispiel um Themen wie diese: Was sind Warnzeichen für eine psychische Erkrankung? Wie hält man seine Seele gesund und vermeidet einen Burn-out? Was setzt man der Daueroptimierung im Job entgegen?

Die Fachleute sind kostenlos und anonym zu erreichen:

Donnerstag, 28. September,

von 16 bis 18 Uhr

unter der Nummer 0800/0004743.

Am Telefon geben Nicole Hasler von der Barmer-Krankenkasse, Dr. Helmut Fuchs und Michael Munckmark vom Deutschen Institut für Psychohygiene Antworten auf Ihre Fragen.