Gefahr durch Metallteile: Hersteller ruft Maultaschen zurück

Ein Hersteller ruft verschiedene Maultaschen, die bei Aldi verkauft wurden, zurück. In den Produkten könnten sich Metallteile befinden.

Die Bürger GmbH & Co. KG ruft Maultaschen zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, könnten sich in dem Produkt vereinzelt kleine Metallteile befinden. Diese seien über den enthaltenen Spinat in die Maultaschen gelangt.

Maultaschen-Rückruf bei Aldi: Diese Produkte sind betroffen

Konkret geht es um folgende Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023:

Bürger Bio-Maultaschen

Bürger Bio-Gemüsemaultaschen

Aldi Gut Bio-Schwäbische Maultaschen

Gut Bio-Schwäbische Aldi Gut Bio-Gemüsemaultaschen

Die betroffenen Maultaschen sollten wegen einer möglichen Verletzungsgefahr nicht verzehrt werden. Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen.

Rückruf bei Aldi: Maultaschen können zurückgegeben werden

Wer bereits ein betroffenes Produkt gekauft hat, kann dieses bei dem entsprechenden Aldi zurückgeben. Auch ohne Vorlage des Kassenbons bekommen Kundinnen und Kunden den Kaufpreis erstattet. Alle anderen Produkte der Firma Bürger sind nicht betroffen.

Bei Fragen können sich Verbraucherinnen und Verbraucher direkt an die Bürger GmbH & Co. KG unter der Rufnummer 07156-3002-0 (08:00-16:30 Uhr) wenden oder das Unternehmen per E-Mail an hallo@buerger.de kontaktieren.

Lesen Sie dazu auch