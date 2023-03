Nach Rewe: Auch Aldi Süd stellt gedruckte Prospekte ein

Aldi Süd stellt gedruckte Prospekte ein. Angebote gibt es künftig digital und auch aufs Handy. Die Zukunft der Werbeprospekte scheint beschlossen zu sein.

Die Welt wird immer digitaler und bedrucktes Papier verliert in einigen Bereichen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung zeigt sich nun auch bei Discountern. Zunächst hatte Rewe bekanntgegeben, ab Juli 2023 auf gedruckte Prospekte verzichten zu wollen. Nun zieht Aldi Süd nach. Die Discount-Einzelhandelskette wird alle auf Papier gedruckten Prospekte und Kundenmagazine einstellen. Das betrifft auf das stark nachgefragte Kundenmagazin "Aldi inspiriert". In der Ausgabe für Januar und Februar heißt es in dieser, dass die folgenden Ausgaben nur noch digital abgerufen werden können.

Aldi Süd: Gedruckte Prospekte werden wie bei Rewe eingestellt

Hintergrund der Entscheidung von Aldi Süd dürften vor allem die gestiegenen Kosten rund um die gedruckten Werbeprospekte sein. Der Druck ist teurerer geworden, die Energiepreise sind gestiegen und es herrscht Papiermangel. Außerdem spielen Ressourcenschonung und der Effekt für Umwelt und Klima eine immer größere Rolle. So argumentierte auch der Rewe-Konzern.

Es kommt hinzu, dass sich bereits immer mehr Menschen über digitale Prospekte informieren. Einige scannen Werbeprospekte, um auf die Angebote von Supermärkten, Discountern, Drogerien und Händlern zugreifen zu können. In diesen werden beispielsweise günstige Lebensmittel, Kleidung und Drogerieartikel beworben.

Supermärkte: Digitale Prospekte und Angebote per WhatsApp als Zukunft?

Sonderangebote wollen Rewe und Aldi Süd künftig durch digitale Prospekte ankündigen. Diese können in den jeweiligen Apps eingesehen werden, es kann aber auch eine Benachrichtigung per WhatsApp beantragt werden. Immer mehr Supermärkte ziehen nach. Auf Angebote per WhatsApp setzen nun die folgenden Discounter:

Aldi Süd

Aldi Nord

Rewe

Penny

Netto

Kaufland

Metro

Für Schnäppchenjäger kann sich auch die App "KaufDa & Co." lohnen. In dieser wird über die Sonderangebote informiert, welche es derzeit bei deutschen Einzelhändlern zu finden gibt.