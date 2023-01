Doppelkassen und Self-Checkout: Das ändert sich an Aldi-Kassen

Lange Warteschlangen an den Kassen sollen bei Aldi Süd bald seltener werden. Der Discounter will Doppelkassen und Self-Checkout-Bereiche einführen.

Der Discounter Aldi Süd plant Neuerungen an seinen Kassen. Noch im ersten Quartal 2023 sollen als Ergänzung zu den bestehenden Kassen Doppelkassen und Self-Checkout-Bereiche kommen. Diese sollen den Einkauf bei dem Discounter effizienter und angenehmer machen.

Doppelkassen bei Aldi Süd sollen Zeit sparen

Nach und nach sollen laut einer Pressemitteilung von Aldi Süd alle Filialen mit mindestens einer erweiterten Kasse ausgestattet werden. An diesen können zwei Kundinnen und Kunden parallel betreut werden. Diese Kassen werden verlängert und um einen doppelten Warenschacht mit zwei Auslagen ergänzt.

Während ein Kunde mit der EC-Karte bezahlt, könnten die Kassierer bereits damit beginnen, den nächsten Einkauf zu erfassen. Das bedeutet konkret, dass die Kassen mit zwei separaten EC-Terminals und Bon-Druckern ausgestattet werden. Laut Aldi Süd hat der Kunde dadurch mehr Zeit seine Waren einzupacken.

Self-Checkout in ausgewählten Filialen von Aldi Süd geplant

Zusätzlich zu den bestehenden und den erweiterten Kassen erhalten ausgewählte Filialen in urbanen Räumen Self-Checkout-Kassen. "Kundinnen und Kunden von ALDI SÜD können so die Kasse ansteuern, die für ihren Einkauf am sinnvollsten ist", so André Giesen von Aldi Süd. Insbesondere im Umkreis von Schulen und Bürogebäuden würden viele kleine Einkäufe getätigt. Gerade dafür würden sich die Self-Checkout-Kassen gut eignen, um mögliche Warteschlangen im Kassenbereich zu entzerren.

Neues Kassenkonzept von Aldi Süd bereits getestet

Das neue Kassenkonzept wurde bereits in 30 Pilotfilialen getestet. "Jede Filiale hat – je nach geographischer Lage und baulichen Voraussetzungen – individuelle Kundenbedürfnisse und Anforderungen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu kennen und Lösungen anzubieten, die sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden Vorteile bieten", so Giesen.