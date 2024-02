ALG 1: Kann man Arbeitslosengeld während einer Weiterbildung bekommen?

Eine Weiterbildung kann die Chancen auf einen neuen Job steigern. Können Arbeitslose eine Weiterbildung machen und trotzdem Arbeitslosengeld bekommen?

Wer seinen Job verliert, kann unter bestimmten Bedingungen Arbeitslosengeld bekommen. Anders als das Bürgergeld ist es keine Sozial-, sondern eine Versicherungsleistung und richtet sich nicht nach Regelsätzen, sondern nach dem vorherigen Gehalt. Wer Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, erhält laut der Bundesagentur für Arbeit 60 oder 67 Prozent des vorherigen Netto-Lohns - bis zu einem bestimmten Höchstbetrag.

Um Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben, müssen Arbeitslose laut der Bundesagentur für Arbeit ohne Beschäftigung sein, aber in der Lage, mindestens 15 Stunden pro Woche zu arbeiten, sie müssen sich arbeitslos gemeldet haben, die Anwartschaftszeit erfüllen und bei der Suche nach einer neuen Stelle mit der Agentur für Arbeit zusammenarbeiten. Das kann auch bedeuten, dass Betroffene an sogenannten Eingliederungsmaßnahmen teilnehmen müssen. Gemeint sind etwa Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung.

Heißt das, dass man während jeder Weiterbildung Arbeitslosengeld bekommen kann?

Kann man während einer Weiterbildung Arbeitslosengeld bekommen?

Grundsätzlich gilt beim Arbeitslosengeld: Weiterbildung ist nicht gleich Weiterbildung. Es muss zwischen Weiterbildung und beruflicher Weiterbildung unterschieden werden. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) besteht während einer beruflichen Weiterbildung - insofern alle Voraussetzungen für den Bezug erfüllt sind - Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Wichtig ist der Dekra-Akademie zufolge allerdings, dass die berufliche Weiterbildung von der zuständigen Agentur für Arbeit genehmigt wurde. Dabei überprüft die Agentur für Arbeit etwa die Notwendigkeit einer beruflichen Weiterbildung und berät zu möglichen Förderungen, Kostenübernahmen und mehr.

Übrigens: Auch während des Bezugs von Bürgergeld sind Weiterbildungen möglich. Gefördert werden diese etwa durch das Weiterbildungsgeld. Der 2023 eingeführte Bürgergeld-Bonus wurde allerdings schon wieder gestrichen.

Arbeitslosengeld: Wie lange bekommt man ALG 1 nach einer beruflichen Weiterbildung?

Wer eine berufliche Weiterbildung macht und Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, profitiert in doppelter Weise. Laut der Bundesagentur für Arbeit verlängert sich die Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld, beziehungsweise schrumpft die Anspruchsdauer in geringerem Maße als bei einem klassischen Bezug ohne Weiterbildung. Während der Weiterbildung zählen zwei Tage, an denen Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht, nämlich nur als ein Tag.

Ein Beispiel: Frank bezieht Arbeitslosengeld und beginnt eine berufliche Weiterbildung, die 80 Tage dauert. Seine Anspruchsdauer mindert sich während der Weiterbildung für zwei Tage nur um jeweils einen Tag. Nach der Weiterbildung hat Frank also nur 40 Tage seiner Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld verbraucht.

Wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld während einer beruflichen Weiterbildung ausläuft, zahlt die Agentur für Arbeit das Geld außerdem trotzdem weiter. Laut der Bundesagentur für Arbeit darf der Anspruch nach der Weiterbildung nicht unter die 30-Tage-Marke sinken. Während einer beruflichen Weiterbildung sind Arbeitslose also abgesichert und haben danach - auch wenn die Anspruchsdauer eigentlich schon überschritten wurde - mindestens einen Restanspruch auf Arbeitslosengeld von 30 Tagen.